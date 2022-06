Societe Generale : Société Générale accompagne Cityfibre comme conseil financier et fournisseur de dette pour le plus important financement de fibre optique jamais réalisé au Royaume-Uni, d'un montant de 4,9 milliards de livres sterling

Les fonds permettront de financer le déploiement auprès de 8 millions de foyers, 800 000 entreprises, 400 000 sites du secteur public et 250 000 points d'accès 5G.

Société Générale a le plaisir d'annoncer son rôle de conseil financier et de fournisseur de dette pour le financement stratégique de CityFibre, d'un montant de 4,9 milliards de livres sterling. Ce financement permettra le déploiement de la fibre optique dans tout le Royaume-Uni, avec pour objectif d'atteindre environ un tiers du marché britannique d'ici 2025. Cette opération soutiendra également le programme de développement du gouvernement britannique visant à promouvoir et fournir une connectivité numérique rapide et fiable dans tout le pays. En étendant ses réseaux aux zones rurales entourant les 285 villes et villages identifiés dans son déploiement actuel, CityFibre est bien placée pour soutenir l'objectif de couverture rurale du gouvernement, afin que des millions de foyers ruraux puissent bénéficier de la même infrastructure numérique de haute qualité que les zones urbaines.

Demetrio Salorio, Directeur général de Société Générale London Branch et Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni et en Irlande, déclare : « L'accès au haut débit joue un rôle crucial dans la réduction de la fracture numérique au Royaume-Uni et contribue au développement positif du pays. Cette transaction importante et stratégique est un nouveau témoignage de l'expertise en conseil de la banque et de sa position de leader dans le secteur des infrastructures numériques. Société Générale a un rôle important à jouer dans la transition numérique pour faciliter le développement d'infrastructures numériques de haute qualité, accessibles à tous et abordables. »

Jonathan Tweed, Responsable du financement TMT chez Société Générale à Londres, poursuit : « L'investissement dans la fibre optique jusqu'au domicile est essentiel pour l'économie britannique et ce financement, le plus important à ce jour au Royaume-Uni, permettra à CityFibre de fournir environ un tiers du marché britannique en fibre intégrale. Société Générale est ravie de continuer à soutenir l'entreprise et ses actionnaires pour fournir cette infrastructure numérique essentielle. »

Charles Greenfield, Responsable du financement des infrastructures chez Société Générale à Londres , commente : « Les infrastructures Full Fibre constituent une base pour la prospérité économique et le développement social et sont un secteur prioritaire pour Société Générale. Nous sommes ravis de soutenir CityFibre, la plus grande plateforme Full Fibre indépendante du Royaume-Uni, dans le déploiement d'une infrastructure numérique d'avenir à travers le pays. »

Cette transaction clé démontre une fois de plus l'engagement continu de Société Générale à soutenir ses clients dans leur transition numérique avec un impact positif sur l'économie réelle. Société Générale est l'une des principales banques pour les transactions liées au déploiement de la fibre optique avec plus de 49 milliards d'euros levés à travers 51 projets en Europe.

Ce projet fait suite au financement de 1,1 milliard de livres sterling en 2019, pour laquelle Société Générale a été mandatée en tant que coordinateur global unique, arrangeur principal mandaté et teneur de livre associé, permettant à CityFibre de déployer la 'fibre optique jusqu'aux locaux' (FTTP) dans le cadre de son plan d'investissement de 2,5 milliards de livres sterling.