Societe Generale : Société Générale adapte l'organisation de sa Direction générale pour mieux relever les défis de l'ESG et du digital

Le Conseil d'administration du 9 décembre 2021, présidé par Lorenzo Bini Smaghi, a approuvé les adaptations de l'organisation de la Direction générale du Groupe proposées par Frédéric Oudéa.

Deux des grandes transformations qui, dans le prolongement des initiatives en cours, structureront la feuille de route stratégique du Groupe, liées à l'accélération des enjeux de l'ESG et du digital, seront incarnées au niveau de la Direction générale.

Ainsi Diony Lebot, Directrice générale déléguée du Groupe, aura la responsabilité de la supervision de l'ensemble des politiques ESG et de leur traduction effective dans les trajectoires des métiers et fonctions. Elle conserve par ailleurs la supervision des métiers de services financiers spécialisés et assurances, et notamment du développement stratégique d'ALD dont elle assure la présidence du Conseil d'administration.

Gaëlle Olivier est nommée Directrice générale adjointe du Groupe, Chief Operating Officer. A ce titre, elle supervisera les ressources du Groupe, et sera responsable de l'animation de la filière informatique, de la transformation digitale et de l'innovation. Elle sera remplacée à la tête de la région Asie-Pacifique par Cécile Bartenieff, actuellement Chief Operating Officer et Responsable mondial Technologie & Operations de la Banque de Grande Clientèle & Solutions Investisseurs, membre du Comité de direction du Groupe, dans le respect des réglementations locales.

Par ailleurs, suite à l'achèvement des programmes de remédiation concernant les procédures judiciaires américaines, supervisés jusqu'à leur extinction par Diony Lebot, Frédéric Oudéa, Directeur général du Groupe, reprendra en direct la supervision des fonctions de contrôle Risques et Conformité, en plus de l'Inspection et de l'audit, de la fonction Finance, du Secrétariat général, et des Ressources Humaines et de la Communication.

Philippe Aymerich demeure Directeur général délégué en charge de l'ensemble des activités de banque de détail. Sébastien Proto demeure Directeur général adjoint en charge des réseaux France et de la banque privée, et il est notamment chargé de créer la nouvelle Banque issue de la fusion des deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord. Slawomir Krupa demeure Directeur général adjoint en charge des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.

Cette nouvelle organisation prendra effet le 17 janvier 2022.

Frédéric Oudéa, Directeur général, commente : « J'ai souhaité adapter l'organisation de l'équipe de Direction générale et la répartition des responsabilités en son sein, pour à la fois incarner, au niveau de la Direction générale, les deux transformations transversales liées à l'ESG et au digital qui vont concerner tous nos métiers et fonctions, et maintenir un suivi rapproché de toutes nos initiatives stratégiques au plus haut niveau de l'entreprise. Dans les prochains trimestres, notre priorité sera la parfaite exécution de l'ensemble de nos différents projets avec l'ambition de bâtir une banque pleinement adaptée aux enjeux de demain. »

Biographies

Gaëlle Olivier est Directrice de Société Générale Asie-Pacifique depuis janvier 2020. Gaëlle Olivier a une expérience de 30 ans dans le secteur des services financiers. Elle a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais en tant qu'ingénieur financier sur les produits dérivés actions. En 1998, elle rejoint AXA où elle a occupé plusieurs postes de direction pendant vingt ans, dont 10 ans en Asie (Japon, Chine, Hong-Kong, Asie du Sud-Est et Inde). En juillet 2016, elle devient Directrice Générale des activités d'assurances dommages du Groupe AXA, et membre du Comité de Direction du Groupe. Fin 2017, elle décide de quitter le Groupe AXA pour soutenir le développement de start-ups spécialisées dans la data et l'innovation. Gaëlle Olivier est diplômée de l'Ecole Polytechnique, de l'ENSAE et de l'Institut des Actuaires. Cécile Bartenieff est Chief Operating Officer de la Banque de Grande Clientèle & Solutions Investisseurs depuis juin 2017. Cécile a démarré sa carrière en 1990 au sein de la division conseil d'Accenture, puis elle a rejoint la BRED Banque Populaire où elle a été successivement trader arbitragiste puis commercial auprès des grandes entreprises. Cécile Bartenieff a rejoint la banque de financement et d'investissement de Société Générale en 2000. Elle a exercé diverses fonctions managériales au sein de la Direction Financière et de la Direction des Opérations avant de rejoindre l'équipe Chief Operating Office des activités de marchés. En 2014, elle a été nommée Responsable des Opérations de la Banque de Grande Clientèle & Solutions Investisseurs. Cécile Bartenieff est diplômée de l'ESSEC.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville 01 58 98 68 00 - jean-baptiste.froville@socgen.com