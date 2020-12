Societe Generale : Société Générale annonce l'acquisition de Reezocar

Le groupe Société Générale annonce l'acquisition de Reezocar, plate-forme française spécialisée dans la vente en ligne de voitures d'occasion auprès de particuliers.



Cette nouvelle étape renforce le partenariat existant et le potentiel de synergies avec les métiers du Groupe.



Reezocar sera en mesure de proposer à ses clients une offre plus complète autour de l'usage d'un véhicule récent ou d'occasion en particulier en matière de financement et d'assurance, et pourra s'appuyer sur la force de Société Générale pour accélérer son développement en France et à l'international.



Société Générale poursuit sa stratégie de banque ouverte, axée sur la centricité client, en proposant des services toujours plus innovants pour apporter de la valeur à ses clients et ses partenaires.

Reezocar figure parmi les plates-formes digitales leaders en France pour accompagner les acheteurs particuliers en quête d'un véhicule d'occasion provenant des grands marchés européens, dont la France. Plate-forme de Services à l'automobiliste, Reezocar offre à ses clients une expérience client unique via un parcours digital de bout en bout, de la recherche jusqu'à la livraison du véhicule. La start-up, forte de six années d'activité, propose un catalogue de 7 millions d'annonces de véhicules en France et en Europe et enregistre un nombre de visiteurs mensuels sur sa plate-forme en constante augmentation, de 1 million en 2018 à plus de 2 millions aujourd'hui. A la différence des pratiques du marché, Reezocar ne dispose pas de stock de véhicules et peut donc se placer 100% du côté du client dans son parcours. En combinant expertise humaine et technologique, Reezocar propose une offre de valeur forte qui place l'entreprise parmi les start-ups les plus innovantes du secteur automobile.

Deux ans après la prise de participation de CGI Finance, filiale de Société Générale et n°1 des financeurs indépendants en concession automobile, cette nouvelle étape accélère le partenariat existant et le potentiel de synergies avec les métiers du Groupe.

Cette opération permettra à Reezocar d'enrichir encore son offre de services, notamment dans le domaine des assurances, en accédant aux solutions innovantes de Société Générale Assurances, que Reezocar a à cœur d'intégrer dans son modèle.

Reezocar pourra s'appuyer sur la force du groupe Société Généralepour accélérer son développement en France et à l'international et poursuivre les partenariats commerciaux avec les métiers du Groupe.

Cette transaction traduit à nouveau la capacité du groupe Société Générale à accompagner les mutations profondes de la consommation de l'automobile et des services financiers, à proposer des services toujours plus innovants à ses clients et à apporter de la valeur à ses partenaires et leurs clients.

Société Générale, première banque française à avoir fait l'acquisition d'une Fintech dès 2015 avec Fiducéo, et plus récemment avec Shine et Treezor, confirme avec l'acquisition de Reezocar son rôle majeur au sein de l'écosystème et sa capacité de collaboration avec des startups.

Pour Claire Calmejane, Directrice de l'Innovation du groupe Société Générale, « Le modèle d'affaires de la plate-forme deReezocar, son positionnement novateur et la qualité de son offre nous ont séduit car il renforce notre promesse relationnelle. Les synergies avec nos différents métiers sont nombreuses et nous permettent d'aller plus loin dans notre stratégie d'Open Banking. »

« La mission de Reezocar, c'est de simplifier, sécuriser et fluidifier le parcours client afin d'offrir la meilleure expérience d'achat possible. Nous sommes fiers de rejoindre le groupe Société Générale et de mettre en commun nos savoir-faire pour poursuivre notre développement. Tristan Pillon et nous-mêmes ainsi que toute l'équipe Reezocar sommes engagés dans cette nouvelle séquence de notre histoire. Notre ambition, c'est de faire profiter nos clients d'une offre enrichie et de poursuivre notre forte croissance »,poursuivent Laurent Potel, co-fondateur et CEO, et Vincent Deboeuf, co-fondateur et CTO, de Reezocar.

La transaction aura un impact non significatif sur le ratio CET1 du groupe Société Générale.

Contacts Presse :

