Societe Generale : Société Générale annonce le projet d'acquisition de PayXpert pour renforcer l'offre de paiement en Europe aux commerçants et e-commerçants

Société Générale annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la Fintech PayXpert. Cette acquisition permettrait à la Banque de compléter son offre à destination des commerçants et e-commerçants, avec l'ambition d'être un acteur de référence dans le domaine de l'acceptation de paiement en Europe.

PayXpert, Fintech spécialisée dans les services de paiements, offre aux commerçants et e-commerçants des solutions sécurisées permettant d'accepter les paiements de leurs clients en magasin ou à distance, quel que soit le moyen de paiement (cartes bancaires, applications mobiles, QR code…).

Cette opération permettrait à Société Générale d'enrichir l'expérience de paiement en proposant des services parmi les plus complets et innovants du marché, notamment en développant son offre omnicanale en Europe.

Société Générale et PayXpert accompagneraient la croissance des commerçants et e-commerçants en leur proposant des services additionnels, une offre de crédit et une offre d'assurance.

Acteur historique reconnu sur toute la chaîne de la monétique commerçant en France, Société Générale commercialise des solutions de paiement, en ligne comme en magasin.

L'évolution accélérée des usages des consommateurs (paiement fractionné, assurance intégrée…), les nouvelles technologies et l'émergence de Fintechs spécialisées transforment en profondeur le marché des paiements. Société Générale adapte régulièrement son offre pour répondre aux nouveaux parcours d'achat. A titre d'exemple, la Banque a complété son dispositif avec des solutions dédiées aux marketplaces ou encore avec des services d'Initiation de Paiement, en e-commerce et en point de vente.

Afin de faciliter ces nouveaux usages et d'offrir à ses clients une expérience de paiement toujours plus simple et innovante en matière de services intégrés, Société Générale annonce le projet d'une prise de participation majoritaire dans PayXpert.

Ainsi, avec cette opération, Société Générale compléterait son offre à destination des marchands avec l'ambition d'être un acteur de référence dans le domaine de l'acceptation des paiements en France comme en Europe.

Depuis sa création en 2009, PayXpert propose des services d'acceptation de paiement par cartes et moyens de paiement alternatifs, locaux et internationaux, ainsi que des services complémentaires à valeur ajoutée sur les différents canaux, comme des solutions de facilitation à la lecture pour les malvoyants. L'innovation et l'accessibilité des paiements pour tous est au cœur de la stratégie de PayXpert qui a développé un écosystème de services et une expérience de paiement simple, personnalisée et inclusive.

PayXpert offre également des services d'encaissement pour les commerçants européens et dispose d'accords avec des partenaires lui permettant de traiter les paiements sur plusieurs réseaux nationaux et internationaux tels que Visa, Mastercard, Cartes Bancaires, WeChat Pay, Alipay. La Fintech prend en charge les paiements de consommateurs de plus de 170 pays dans plus de 150 devises, facilitant ainsi la gestion quotidienne des commerçants.

En s'appuyant sur les réseaux et filiales de Société Générale en France et en Europe, PayXpert poursuivrait son expansion géographique pour servir un plus grand nombre de marchands avec une offre enrichie de services intégrés. Société Générale apporterait à PayXpert des moyens renforcés qui lui permettraient d'intensifier ses investissements pour accélérer son développement technologique et commercial.

La Banque apporterait son savoir-faire dans le domaine de la monétique et son expertise dans les services spécialisés pour enrichir l'offre PayXpert. L'offre de services additionnels liés aux paiements, l'offre de crédit et l'assurance permettraient aux commerçants de répondre aux besoins complémentaires de leurs clients et ainsi, d'optimiser leurs ventes. Les clients commerçants de Société Générale et de PayXpert bénéficieraient ainsi d'une offre de paiement enrichie avec des services différenciants et créateurs de valeur.

« L'acquisition de PayXpert nous permettrait d'enrichir notre offre de paiement en proposant des services toujours plus complets et innovants aux commerçants et e-commerçants. Elle illustre notre volonté de maintenir une approche intégrée en matière de paiement et s'inscrit dans la démarche innovante de coopération avec les start-ups et Fintech déployée de longue date par Société Générale»,commente Aurore Gaspar Colson, Directrice adjointe de la Banque de Détail en France du groupe Société Générale.

« La vision commune et la synergie entre les équipes Société Générale et Payxpert permettraient de consolider une offre innovante destinée aux commerçants de toute taille. Avec une solution modulaire et multi-acquéreurs adaptée aux besoins transfrontaliers et omnicanaux, ce rapprochement nous positionnerait comme un acteur de premier choix face aux acteurs spécialisés qui émergent sur le marché », déclare Nicolas Riegert, Président, fondateur de PayXpert.

La réalisation de l'opération reste soumise à l'accord des autorités compétentes. La transaction aurait un impact non significatif sur le ratio de Core Equity Tier 1 du groupe Société Générale.