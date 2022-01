Societe Generale : Société Générale et Crédit du Nord lancent de nouvelles solutions pour accompagner les clients dans leur démarche RSE

Société Générale et Crédit du Nord lancent un dispositif d'accompagnement complet pour les entreprises, PME/ETI, associations et collectivités territoriales afin de leur permettre de développer un modèle plus durable. Elles leur proposent de nouvelles solutions de conseil et de financements en lien avec des partenaires1 de référence.

Le prêt environnemental et social

Ce dispositif permet de financer des projets de développement durable (amélioration de l'efficacité énergétique ; énergies renouvelables ; transport bas carbone, traitement et recyclage des déchets et des eaux…) et sociétaux (financement des entreprises et associations à vocation sociale et solidaire, financement de l'éducation et de la formation, financement de logements sociaux…).

Le prêt à impact en partenariat avec EcoVadis et EthiFinance

Il permet auxentreprises, associations et collectivités territorialesde disposer d'un indice ESG2 et de décider de leurs actions stratégiques pour améliorer leur impact Environnemental et Social. Le taux d'intérêt diminue si le client atteint les objectifs fixés à la mise en place du prêt.

EcoVadis opère une plate-forme mondiale d'évaluation et de mutualisation des performances RSE utilisée par plus de 85 000 entreprises de toutes tailles dans 160 pays.

EthiFinance est une agence indépendante d'analyse et de conseil extra-financiers spécialisée sur les enjeux d'Investissement Socialement Responsable (ISR) et de Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Collectivités.

Une mise en relation avec des acteurs référents

Société Générale et Crédit du Nord se sont également associés à d'autres partenaires de référence pour apporter à leurs clients un service d'évaluation de qualité.

Carbo est une solution en ligne innovante et pédagogique pour mesurer et réduire l'empreinte carbone des particuliers et des entreprises afin de contribuer à l'effort climatique.

Avec plus d'un million de travaux accompagnés depuis sa création, Economie d'Energie est le premier facilitateur de projets énergétiques. Il accompagne les particuliers, entreprises, bailleurs sociaux, collectivités locales dans leurs démarches de rénovation énergétique et dans la réponse aux obligations réglementaires en la matière.

Des équipes dédiées en régions

Ces offres sont complétées par un dispositif d'accompagnement de proximité reposant sur des référents identifiés. Par ailleurs les conseillers des deux banques bénéficient d'un vaste programme de formations dédiées à la RSE avec un focus sur la transition énergétique dispensé par le cabinet Enea3.

Ce nouveau dispositif d'offre de financements et de partenariats est une illustration concrète de l'ADN de la nouvelle banque qui résultera du rapprochement des réseaux Société Générale et Crédit du Nord : être au plus près de ses clients au cœur des territoires et placer le banquier en partenaire privilégié de la réflexion stratégique de l'entreprise.

1 - Les noms des offres, certaines caractéristiques et dates de commercialisation peuvent varier en fonction des réseaux.

2 - Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

3 - Enea est un cabinet de conseil en stratégie international spécialiste de la transition énergétique et de l'adaptation au changement climatique.

