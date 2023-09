EIT InnoEnergy, premier moteur d'innovation dans le domaine de l'énergie durable, a annoncé aujourd'hui l'entrée à son capital de Société Générale parmi son pool d'investisseurs stratégiques : EIT InnoEnergy secures over €140 million in private placement round. InnoEnergy et Société Générale signent également aujourd'hui un accord de coopération à long terme.

L'objectif de ce partenariat stratégique est d'accompagner le développement des 200 startups actuellement dans le portefeuille d'InnoEnergy et de soutenir sa stratégie de création de grands acteurs industriels telles que Verkor, GravitHy, Holosolis ou FertigHy. Société Générale les accompagnera dans leur croissance en leur offrant sa gamme complète de services de financement et conseil, ainsi qu'un accès privilégié à son propre écosystème de clients et d'investisseurs.

Le portefeuille d'InnoEnergy compte actuellement 200 startups, dont trois licornes, qui devraient générer un chiffre d'affaires de 110 milliards d'euros et économiser 2,1 milliards de tonnes de CO2e d'ici à 2030. Collectivement, ces entreprises ont levé 9,7 milliards d'euros à ce jour.

Karine Vernier, CEO France d'EIT InnoEnergycommente : « Les objectifs de cette levée de fonds ont été atteints. De nouveaux acteurs stratégiques ont rejoint InnoEnergy, plusieurs actionnaires ont réinvesti et nous avons obtenu suffisamment de nouvelles ressources financières pour doubler notre impact. L'accélération de la transition énergétique en Europe et dans le monde, ainsi que l'ambition accrue de réindustrialisation dans le monde occidental, constituent des opportunités uniques pour InnoEnergy, les entreprises de son portefeuille et nos partenaires de confiance de l'écosystème. Nous sommes prêts pour le challenge qui nous attend. Depuis 2010, nous menons notre mission dans ce sens et nous continuons à tenir nos promesses. »

Demetrio Salorio, Responsable Global Banking and Advisory chez Société Générale,ajoute : « Société Générale est heureuse d'investir dans InnoEnergy et de soutenir le développement de son écosystème de startups et de projets industriels. Le financement de futurs leaders développant des solutions innovantes et responsables, comme InnoEnergy, est essentiel pour la réindustrialisation et la croissance durable de l'Europe. C'est un témoignage fort de l'engagement de Société Générale dans la finance durable. »

EIT InnoEnergy intervient au cœur de la transition énergétique et est le principal moteur d'innovation dans le domaine de l'énergie durable, apportant la technologie et les compétences nécessaires pour accélérer le« green deal » et progresser vers les objectifs mondiaux de décarbonation et améliorer la sécurité et l'approvisionnement énergétiques. Classé premier investisseur à impact dans les CleanTechs en Europe en 2022, EIT InnoEnergy soutient des innovations dans de nombreux domaines, s'agissant notamment du stockage de l'énergie, du transport et de la mobilité, des énergies renouvelables et des bâtiments et villes durables.

Société Générale, un des tout premiers groupes européens de services financiers et acteur de l'économie depuis plus de 150 ans, accompagne ses clients dans la transition énergétique avec une offre de solutions financières dédiées et un engagement de contribution à la finance durable de 300 milliards d'euros d'ici à 2025.