SOCIETE GENERALE LANCE L'OFFRE PACK SOLAIRE EN AFRIQUE, SOLUTION CLE EN MAIN FAVORISANT L'INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES POUR SES CLIENTS ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS

Communiqué de presse

Paris, le 27 mars 2024

Pour accompagner ses clients Entreprises et Institutionnels face aux enjeux économiques et environnementaux en Afrique, Société Générale lance l'offre Pack Solaire, une solution favorisant l'installation de panneaux photovoltaïques. Le client, accompagné de la phase de diagnostic à la concrétisation de son projet, peut ainsi bénéficier d'une source d'énergie alternative propre et plus économique.

Avec l'offre Pack Solaire, Société Générale propose une solution clé en main aux entreprises et institutionnels en Afrique pour faciliter l'installation de panneaux photovoltaïques, et les accompagne à toutes les étapes du projet :

● identification du besoin du client et estimation de la faisabilité du projet grâce à des outils dédiés et une analyse adaptée ;

● mise en relation du client avec des partenaires locaux de référence, reconnus pour leur expertise du photovoltaïque et pour la qualité de leurs prestations ;

● proposition d'une solution de financement adaptée (prêt / leasing) pour la réalisation du projet.

Avec l'offre Pack Solaire, les clients entreprises et institutionnels peuvent ainsi bénéficier :

● de l'accès à une source d'énergie propre et durable qui contribue à la décarbonation en diminuant les émissions de gaz à effet de serre ;

● d'économies sur les coûts énergétiques : le coût de l'énergie solaire devenu compétitif permet de réaliser des économies à moyen et long terme sur les dépenses d'électricité ;

● de gains sur les factures énergétiques permettant ainsi d'amortir plus rapidement le coût initial de l'investissement dans les panneaux solaires.

Cette offre entend soutenir le développement des acteurs économiques et sociaux et ainsi permettre de contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies, avec la fourniture d'un accès fiable à l'énergie, notamment pour les PME et industries qui dépendent fortement de l'énergie pour le développement de leurs activités. Elle vise également un impact social positif, permettant de pérenniser le fonctionnement des infrastructures des services publics, tels que la santé ou l'éducation.

Société anonyme au capital de 1 003 724 927,50 EUR - 552 120 222 RCS Paris 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris

« En ligne avec l'ambition du groupe Société Générale, l'offre Pack Solaire répond de façon responsable et innovante aux attentes de nos clients Entreprises et Institutionnels, sur le continent africain, qui souhaitent un accompagnement concret dans leurs problématiques environnementales et énergétiques. Grâce à l'expertise de partenaires de confiance, nous conseillons nos clients dans la mise en œuvre de leurs projets de transition énergétique », déclare Philippe Dubois, Directeur du Corporate au sein des Réseaux Bancaires Internationaux, Afrique, Bassin Méditerranéen & Outre-mer du groupe Société Générale.

Contacts presse :

Amandine Grison_+33 1 41 45 92 40_amandine.grison@socgen.com Stéphanie Foulon_+33 1 56 37 67 84_stephanie.foulon-bourdeau@socgen.com

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec plus de 126 000 collaborateurs au service d'environ 25 millions de clients dans 65 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis près de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d'innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d'activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l'ensemble de ses clients :

• La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d'assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

• La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l'ESG.

• La Banque de détail à l'international, Services de mobilité et de leasing, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d'Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.

Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X@societegenerale ou visiter notre sitesocietegenerale.com.