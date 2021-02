Societe Generale : Société Générale lance une nouvelle génération d'épargne pour tous qui concilie responsabilité et performance

Société Générale est le premier acteur bancaire français à proposer une nouvelle génération d'épargne 100 % responsable en architecture ouverte et accessible à tous.

Dès le 9 février, Société Générale révolutionne l'épargne responsable grâce à de nouveaux accords innovants avec six sociétés de gestion de renom, qui permettront aux clients particuliers du réseau Société Générale d'accéder aux meilleures expertises en France et à l'international.

En cohérence avec la raison d'être de Société Générale, l'offre de conseil et les nouvelles solutions d'investissements proposées intégreront de manière systématique les enjeux sociaux et environnementaux permettant aux clients de donner davantage de sens à leur épargne.

Un placement responsable, en architecture ouverte et accessible à tous, une première en France

Conformément à sa tradition d'innovation, Société Générale ouvre une nouvelle ère pour l'épargne responsable en France. Cette volonté se traduit par la mise à disposition, à partir de 50€, de l'offre la plus large* sur le marché français grâce aux partenariats noués avec des gestionnaires d'actifs nationaux et internationaux. Aux côtés d'Amundi, de nouveaux partenariats ont donc été conclus avec BlackRock, DNCA, La Financière de l'Échiquier, Lyxor, Mirova et Primonial REIM. Ils permettront de proposer un large panel de solutions d'épargne, tout en garantissant un investissement responsable.

Société Générale est convaincue qu'une épargne responsable doit être ouverte à tous,tout en accédant à une gestion de haute qualité. Ainsi désormais chaque client pourra épargner en profitant de l'expertise de gestionnaire d'actifs parmi les plus reconnus. Au préalable, la banque s'assurera que la solution d'épargne retenue est la plus adaptée à chaque situation patrimoniale et budgétaire, aux objectifs et horizons de placement ainsi qu'aux compétences financières de chacun de ses clients. Société Générale est le seul acteur bancaire français à proposer une telle offre à l'ensemble de ses clients. Cette gamme est accessible par le biais de toutes les enveloppes (Assurance-vie, Compte-titre, Plan d'Epargne en Actions).

L'investissement durable : une attente forte des français

62% des Français déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements**. Avec 100% de fonds responsables dans sa nouvelle génération d'épargne, Société Générale propose donc à ses épargnants des fonds qui respectent un cahier des charges rigoureux prenant ainsi en considération les enjeux de RSE. Chaque épargnant aura désormais le choix d'investir dans des entreprises qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur gestion. Dans le cadre de sa nouvelle offre, Société Générale est la première banque de détail à proposer un cœur de gamme totalement responsable (labellisée ISR ou à orientation Environnement/Climat). Cette nouvelle génération d'épargne permettra alors à chaque client d'accéder à une offre sans compromis entre responsabilité et recherche de performance. Elle traduit par ailleurs la vision et la raison d'être de la banque : « Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. »

Notes aux éditeurs :

Société Générale a fait le choix de sélectionner comme partenaires des sociétés de gestion françaises et internationales, leaders dans leurs domaines, dont les produits sont régulièrement récompensés et dont la combinaison des expertises a permis de construire une gamme complète et innovante, créatrice de valeur pour les clients de la banque.

AMUNDI est le premier gérant d'actifs européen et dispose d'une gamme complète de solutions d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Amundi gère 1662 milliards d'euros à fin septembre 2020. Il est le partenaire historique et de premier plan du Groupe Société Générale. www.amundi.fr

BLACKROCK est le leader mondial de la gestion d'actifs, avec des expertises couvrant l'ensemble des classes d'actifs et des styles de gestion. Avec une implantation dans plus de 30 pays et une présence en France depuis 2006, BlackRock a pour mission d'aider de plus en plus d'individus à investir dans leur avenir financier, gère près 8 677 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2020 et s'est engagé à faire de la durabilité sa norme en matière d'investissement. www.blackrock.com/fr

DNCA Finance, est une société de gestion française de renom affiliée à Natixis Investment Managers. Elle est reconnue notamment pour la qualité de ses expertises dans les actions européennes et internationales et pour son approche patrimoniale. DNCA Finance a cr éé un pôle de développement sur la gestion ISR en 2018 et gère 24 milliards d'euros d'actifs à fin septembre 2020. www.dnca-investments.com

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER est l'une des principales sociétés de gestion indépendantes en France, reconnue en particulier pour la qualité de ses expertises sur les actions, dont les petites et moyennes capitalisations, ainsi que pour son engagement dans l'ISR. La Financière de l'Echiquier gère plus de 12 milliards d'euros d'actifs à fin décembre 2020. www.lfde.com

LYXOR est un spécialiste de la gestion d'actifs, numéro trois européen des ETF. Des ETF aux gestions actives spécialisées, avec près de 160 milliards d'euros à fin décembre 2020 en gestion et en conseil, le groupe Lyxor crée des solutions d'investissement innovantes avec notamment comme axes de développement stratégiques l'investissement durable et la lutte contre le changement climatique. www.lyxor.com

MIROVA est une société de gestion dédiée à l'investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Pionnière et leader en France sur cette thématique, Mirova gère 19,6 Milliards d'euros à fin décembre 2020. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp. www.mirova.com

PRIMONIAL REIM est une société de gestion de portefeuille qui crée, structure et gère des placements immobiliers collectifs. Acteur majeur de l'épargne immobilière en France et du marché de l'investissement en Europe, Primonial REIM gère plus de 23 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin 2020. www.primonialreim.com

* La banque est la seule en France à proposer une gamme ISR et une offre Environnementale en architecture ouverte, accessible à tous et couvrant toutes les classes d'actifs.

** Sondage Ifop pour le FIR (Forum pour l'Investissement Responsable) et Vigeo Eiris, réalisé auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas), par questionnaire auto-administré en ligne, du 24 au 31/08/2020.