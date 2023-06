Societe Generale : Synthèse des risques émergents_FR

Les marchés financiers et l'économie dans son ensemble restent fortement affectés par des risques géopolitiques qui s'intensifient. La guerre en Ukraine qui a débuté en février 2022 se prolonge et continue de provoquer des tensions élevées entre la Russie et les pays occidentaux, avec des impacts potentiels significatifs sur la croissance mondiale et sur le prix de l'énergie.

Après une longue période de taux d'intérêt bas, l'environnement inflationniste actuel a conduit les banques centrales à procéder à des remontées des taux. Ces effets ont un impact sur l'activité de crédit et sur toutes les activités bancaires dans leur ensemble.

Les marchés financiers restent ainsi affectés par de fortes incertitudes (risques géopolitiques, inflation, remontée des taux d'intérêt, risques sanitaires, tensions commerciales, accroissement des dettes souveraines et privées, etc.) susceptibles d'avoir un effet défavorable significatif sur l'activité économique et la demande de crédit, et donc sur l'activité du Groupe.

Les risques d'origine ESG sont vus comme des facteurs aggravants des catégories traditionnelles de risque (risque de crédit et de contrepartie, risque de marché et structurels, risques opérationnels, risque de réputation, risques de conformité, risques de liquidité et de financement, risques liés aux activités d'assurance) et sont susceptibles d'impacter les activités, les résultats et la situation financière du Groupe à court, moyen et long terme.

On distingue au sein des risques environnementaux (et notamment climatiques) :