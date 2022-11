Societe Generale : T3 2022 Résultats financiers présentation

Ce document comporte des éléments de projection relatifs aux objectifs et stratégies du Groupe Société Générale. Ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques, notamment l'application de principes et méthodes comptables conformes au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union européenne, ainsi que l'application de la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour. Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Le Groupe peut ne pas être en mesure :

Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence marquée entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les éléments de projection comprennent, entre autres, les tendances de l'activité économique en général et celles des marchés de Société Générale en particulier, les changements réglementaires et prudentiels et le succès des initiatives stratégiques, opérationnelles et financières de Société Générale.

Par conséquent, bien que Société Générale estime qu'ils reposent sur des hypothèses raisonnables, ces éléments de projection sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, en particulier dans le contexte de la crise du Covid- 19 et de la guerre en Ukraine, notamment des sujets dont le Groupe ou sa direction n'ont pas encore connaissance ou actuellement jugés non significatifs, et rien ne garantit que les événements anticipés se matérialiseront ou que les objectifs mentionnés seront atteints.

susceptibles d'affecter les opérations du Groupe lorsqu'ils examinent les informations contenues dans les éléments de projection. Au-delà des obligations légales en vigueur, Société Générale ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ses éléments de projection.

Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes. Cette présentation comporte des informations relatives à nos marchés et à notre positionnement concurrentiel sur ceux-ci. Ces informations sont fondées sur des données de marché et nos revenus réels sur ces marchés pour les périodes correspondantes. Nous avons obtenu ces informations auprès de plusieurs sources tierces (publications, enquêtes et prévisions) et de nos propres estimations internes. Nous n'avons pas procédé à la vérification indépendante de ces sources tierces et ne pouvons garantir leur exactitude ou exhaustivité. Par ailleurs, nos enquêtes et estimations internes n'ont pas fait l'objet d'une vérification par des experts indépendants ou d'autres sources indépendantes.

Les éléments financiers présentés au titre du trimestre et des neuf mois s'achevant le 30 septembre 2022 ont été examinés par le Conseil d'administration en date du 3 novembre 2022 et établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne et applicable à cette date. Ces éléments n'ont pas été audités.