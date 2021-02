Societe Generale : T4 2020 Résultats Financiers Présentation

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RÉSULTATS DU GROUPE

Résultats du quatrième trimestre et de l'année 2020 | 10.02.2021

AVERTISSEMENT

Ce document comporte des éléments de projection relatifs aux objectifs et stratégies du Groupe Société Générale.

Ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques, notamment l'application de principes et méthodes comptables conformes au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union européenne, ainsi que l'application de la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour.

Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Le Groupe peut ne pas être en mesure :

- d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité et d'en évaluer leurs conséquences potentielles ;

- d'évaluer avec précision dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats significativement différents de ceux projetés dans cette présentation.

Par conséquent, bien que Société Générale estime qu'ils reposent sur des hypothèses raisonnables, ces éléments de projection sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, en particulier dans le contexte de la crise du Covid-19, notamment des sujets dont le Groupe ou sa direction n'ont pas encore connaissance ou actuellement jugés non significatifs, et rien ne garantit que les événements anticipés se matérialiseront ou que les objectifs mentionnés seront atteints. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence marquée entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les éléments de projection comprennent, entre autres, les tendances de l'activité économique en général et celles des marchés de Société Générale en particulier, les changements réglementaires et prudentiels et le succès des initiatives stratégiques, opérationnelles et financières de Société Générale.

Des informations détaillées sur les risques potentiels susceptibles d'affecter les résultats financiers de Société Générale sont consultables dans le Document d'enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.

Il est recommandé aux investisseurs de tenir compte des facteurs d'incertitudes et de risque susceptibles d'affecter les opérations du Groupe lorsqu'ils examinent les informations contenues dans les éléments de projection. Au-delà des obligations légales en vigueur, Société Générale ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ses éléments de projection. Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes.

Les éléments financiers présentés au titre du trimestre et de l'année s'achevant le 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 9 février 2021 et ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne et applicable à cette date. Les procédures d'audit menées par les Commissaires aux Comptes sur les états financiers consolidés sont en cours.

1

INTRODUCTION

FAITS MARQUANTS DU T4-20 ET DE 2020 BONNE TENUE DES ACTIVITÉS AU T4 CIBLES 2020 ATTEINTESEXÉCUTION DES INITIATIVES STRATÉGIQUES

AMÉLIORATION CONFIRMÉE DES REVENUS DU GROUPE 5,8 Md EUR au T4-20 +1,6%* /T3-20 -2,3%* /T4-19

Bonne tenue de la banque de détail malgré de nouvelles mesures de confinement

Croissance solide dans les Services Financiers aux EntreprisesRebond confirmé en banque de financement et d'investissement

FRAIS DE GESTION 16,5 Md EUR(1)

(-5%(1) / 2019)

COÛT DU RISQUE 64 pb

CET 1 à fin 2020 13,4%(2)

(~440 pb au-dessus du MDA)

16,5 Md EUR

70 pb

> 12%

FUSION DES RÉSEAUX DE BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE vers un modèle plus efficace et une maximisation de la satisfaction client (Vision 25)

REVUE DES ACTIVITÉS DE MARCHÉ EN BONNE VOIEINVESTISSEMENTS DANS LES RELAIS DE CROISSANCE

Leader mondial de la mobilité avec ALD Plan stratégique 2025 pour KB Accélération du leadership dans la banque en ligne avec Boursorama

PROVISION POUR DIVIDENDE DE 0,55 EURO PAR ACTION(3)

(1) Données sous-jacentes : ajustées des éléments exceptionnels et de la provision PEL/CEL pour la Banque de détail en France (voir Annexes)

(2) Phasé (13,2% non phasé) (3) Conformément aux recommandations de la BCE

* À périmètre et taux de change constants