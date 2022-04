Societe Generale : T4 2021 Résultats financiers séries trimestrielles retraitées

PUBLICATION DE NOUVELLES SERIES TRIMESTRIELLES

Paris, le 4 avril 2022,

Société Générale publie ce jour de nouvelles séries trimestrielles reflétant le rattachement des activités de Banque privée à la Banque de détail en France et la cession de Lyxor.

A la suite de la finalisation de la cession de Lyxor à Amundi le 31 décembre 2021, le Groupe a décidé de transférer la supervision des activités de Banque privée vers la Banque de Détail en France afin de renforcer les synergies déjà existantes en matière d'épargne financière.

Les séries trimestrielles historiques ont été retraitées en cohérence avec ce changement de gouvernance :

 Le suivi de la performance des activités de Banque privée, des activités non cédées de Lyxor et des autres activités de Gestion d'Actifs et Banque privée est transféré intégralement de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs vers la Banque de Détail en France ;

 Le suivi de la performance de l'activité Cash Management au Luxembourg est désormais intégralement porté par les activités de Transaction Banking et ne fait plus l'objet d'un partage de valeur, comme par le passé, entre la Banque de Détail en France et la Banque de Grande de Clientèle et Solutions Investisseurs.

Cette remise en structure prend également en compte quelques ajustements mineurs dans le partage de valeur entre certaines activités de Marché et Services aux Investisseurs et des activités de Financement et de Conseil.

L'ensemble de ces éléments n'a pas d'impact sur les résultats du Groupe, des activités de Banque de détail et Services Financiers Internationaux ni du Hors Pôle.

Les chiffres communiqués n'ont pas été audités.

Annexe 1 : Impact financier sur les activités de Banque de détail en France et Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

En M EUR

(en millions d'euros) T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 2020 T1-21 T2-21 nque de detail en France Produit net bancaire 2,059 1,945 1,991 2,011 8,006 2,023 2,080 dont banque privée 265 273 236 243 1,017 266 270 Frais de gestion -1,613 -1,379 -1,439 -1,617 -6,048 -1,611 -1,447 Résultat brut d'exploitation 446 566 552 394 1,958 412 633 Coût net du risque -258 -450 -132 -294 -1,134 -129 -8 Résultat d'exploitation 188 116 420 100 824 283 625 Quote-part des résultats net des entreprises 1 1 -6 3 -1 1 2 mises en équivalence Gains ou pertes nets sur autres actifs 131 5 3 12 151 3 1 Impôts sur les bénéfices -95 -32 -131 -37 -295 -78 -174 Résultat net 225 90 286 78 679 209 454 Dont participations ne donnant pas le contrôle 1 0 1 0 2 -3 0 Résultat net part du Groupe 224 90 285 78 677 212 454 fonds propres moyens part groupe trimestriel 11,971 12,257 12,675 12,057 12,241 12,208 12,116 Banque de détail en France 691 -630

Produit net bancaire Frais de gestion

Résultat brut d'exploitation Résultat net part du Groupe

2020

Banque de Grance Clientèle et

61 -61

11 -11

Annexe 2 : Nouvelles séries trimestrielles

Banque de détail en France

Solutions Investisseurs -691 630 Groupe - - - - T3-21 T4-21 2021 2,165 2,221 8,489 292 275 1,103 -1,502 -1,688 -6,248 663 533 2,241 -8 20 -125 655 553 2,116 -2 0 1 -2 21 23 -181 -159 -592 470 415 1,548 0 1 -2 470 414 1,550 11,867 11,847 12,009

2021 Banque de détail Banque de Grance Clientèle et en France Solutions Investisseurs Groupe 712 -712 - -613 613 - 99 -99 - 58 -58 -

Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

(en millions d'euros) T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 2020 T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 2021 Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Produit net bancaire 1,448 1,689 1,879 1,906 6,922 2,333 2,166 2,172 2,147 8,818 Frais de gestion -1,814 -1,424 -1,331 -1,514 -6,083 -1,893 -1,498 -1,457 -1,402 -6,250 Résultat brut d'exploitation -366 265 548 392 839 440 668 715 745 2,568 Coût net du risque -333 -411 -55 -86 -885 -3 -15 -44 -3 -65 Résultat d'exploitation -699 -146 493 306 -46 437 653 671 742 2,503 Quote-part des résultats net des entreprises mises en 2 1 0 1 4 1 1 1 1 4 équivalence Gains ou pertes nets sur autres actifs 14 0 0 -7 7 0 0 0 -9 -9 Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impôts sur les bénéfices 145 58 -110 11 104 -83 -142 -120 -107 -452 Résultat net -538 -87 383 311 69 355 512 552 627 2,046 Dont participations ne donnant pas le contrôle 4 10 4 5 23 8 6 8 6 28 Résultat net part du Groupe -542 -97 379 306 46 347 506 544 621 2,018 fonds propres moyens part groupe trimestriel 12,807 13,655 14,069 13,415 13,488 13,404 13,581 14,486 14,745 14,055 dont Activités de Marché et Services aux Investisseurs Produit net bancaire 737 995 1,239 1,161 4,132 1,650 1,390 1,354 1,256 5,650 dont Actions 49 156 509 572 1,286 845 775 798 729 3,147 dont Taux, Crédit et Changes 538 690 585 436 2,249 630 455 401 370 1,856 dont Métier Titres 150 149 145 153 597 175 160 155 157 647 Frais de gestion -1,303 -997 -932 -1,101 -4,333 -1,363 -1,032 -942 -964 -4,301 Résultat brut d'exploitation -566 -2 307 60 -201 287 358 412 292 1,349 Coût net du risque -1 -26 2 1 -24 1 -1 -2 0 -2 Résultat d'exploitation -567 -28 309 61 -225 288 357 410 292 1,347 Quote-part des résultats net des entreprises mises en 2 2 0 0 4 1 1 1 1 4 équivalence Gains ou pertes nets sur autres actifs 14 0 1 -4 11 0 1 0 -9 -8 Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impôts sur les bénéfices 111 6 -62 -9 46 -66 -83 -75 -60 -284 Résultat net -440 -20 248 48 -164 223 276 336 224 1,059 Dont participations ne donnant pas le contrôle 4 10 4 5 23 8 6 8 5 27 Résultat net part du Groupe -444 -30 244 43 -187 215 270 328 219 1,032 fonds propres moyens part groupe trimestriel 7,334 8,210 8,331 7,909 7,946 7,714 7,639 8,215 8,401 7,993 dont Financement et Conseil Produit net bancaire 661 654 587 681 2,583 635 720 754 820 2,929 Frais de gestion -466 -386 -358 -366 -1,576 -483 -425 -468 -389 -1,765 Résultat brut d'exploitation 195 268 229 315 1,007 152 295 286 431 1,164 Coût net du risque -332 -385 -57 -87 -861 -4 -14 -42 -3 -63 Résultat d'exploitation -137 -117 172 228 146 148 281 244 428 1,101 Quote-part des résultats net des entreprises mises en 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 équivalence Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 -1 -2 -3 0 0 -1 0 -1 Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impôts sur les bénéfices 35 52 -46 23 64 -17 -56 -41 -41 -155 Résultat net -102 -66 125 250 207 131 225 202 387 945 Dont participations ne donnant pas le contrôle 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Résultat net part du Groupe -102 -66 125 250 207 131 225 202 386 944 fonds propres moyens part groupe trimestriel 5,404 5,378 5,668 5,435 5,472 5,596 5,844 6,186 6,258 5,971 dont Lyxor (activitiés cédées) Produit net bancaire 50 40 53 64 207 48 56 64 71 239 Frais de gestion -45 -41 -41 -47 -174 -47 -41 -47 -49 -184 Résultat brut d'exploitation 5 -1 12 17 33 1 15 17 22 55 Coût net du risque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Résultat d'exploitation 5 -1 12 17 33 1 15 17 22 55 Quote-part des résultats net des entreprises mises en 0 équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 0 -1 -1 0 -1 1 0 0 Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impôts sur les bénéfices -1 0 -2 -3 -6 0 -3 -4 -6 -13 Résultat net 4 -1 10 13 26 1 11 14 16 42 Dont participations ne donnant pas le contrôle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Résultat net part du Groupe 4 -1 10 13 26 1 11 14 16 42 Fonds propres moyens cumulés 65 64 63 67 65 90 93 81 83 87

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l'économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

 la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation digitale ;

 la Banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l'est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés;

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).

En cas de doute sur l'authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com.Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d'y vérifier de l'intégrité de cette information.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.