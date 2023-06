WOMEN'S EMPOWERMENT PRINCIPLES RAPPORT 2022 En 2016, Frédéric Oudéa a signé pour l'ensemble du Groupe les Women's Empowerment Principles du Pacte Mondial de l'ONU : ces principes engagent leurs signataires à progresser sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes au travail, dans l'écosystème économique et au sein de la communauté. Le Groupe à ce titre, s'est engagé à publier chaque année un bilan de ses actions les plus significatives. La politique Diversité et Inclusion de Société Générale, actualisée en 2022, affirme l'ambition du Groupe en matière de Diversité et d'Inclusion et reflète notamment l'attention portée à la promotion des femmes. Principe n°1, prérequis à la signature de la charte : avoir une direction favorable à l'égalité des sexes au plus haut niveau des entreprises La diversité répondant à des enjeux d'éthique et de performance, Société Générale maintient en 2021 son engagement de promouvoir les femmes et s'appuie sur différents leviers : Diony Lebot, Directrice Générale Déléguée, est sponsor Diversité et Inclusion et porte ces sujets au plus haut niveau de l'organisation ;

Pour piloter et accélérer le déploiement de ses actions, le Groupe tient un Conseil Diversité et Inclusion, composé de membres issus des Comités de direction de ses Business Units et Services Units (BU/SU) avec pour mission de définir l'ambition et les orientations du Groupe en matière de diversité et d'inclusion, ainsi que les priorités annuelles (ou pluriannuelles) ;

Au sein du Groupe, développer un environnement de travail équitable et inclusif est une priorité managériale partagée et mesurée dans tous les métiers à tous les niveaux de l'organisation. Chaque entité du Groupe est en charge de décliner opérationnellement la politique et les ambitions du Groupe dans le respect de la réglementation locale ;

Le Groupe donne à chaque collaborateur la possibilité de s'exprimer et d'agir sur le sujet. L'introduction récente dans le baromètre Collaborateurs de questions sur la diversité et l'inclusion permet de mesurer le ressenti des collaborateurs et de mettre en place des actions ciblées pour rendre l'environnement de travail plus inclusif. Ainsi, en 2022, avec un score de 7,3/10, l'environnement de travail est jugé inclusif par les collaborateurs ;

Au Royaume-Uni, Société Générale a adhéré en 2018 à la charte Women in Finance et s'est engagée à atteindre 30% de femmes dans les postes à responsabilité d'ici 2025 ;

L'objectif commun à toutes les filiales africaines a été dépassé en 2022. En effet, la proportion moyenne de femmes dans les comités de direction est de 36,9% à fin 2022. Certaines filiales comptent plus de 40 % de femmes dans ces mêmes comités ;

Société Générale France est signataire de la charte #StOpE comprenant huit engagements pour lutter contre le sexisme dit « ordinaire » en entreprise auprès de 27 autres grands groupes ;

Ces deux dernières années, le Groupe a fortement renforcé ses engagements avec :

La signature de la charte OneInThreeWomen contre les violences faites aux femmes ; La signature de trois chartes en faveur de la mixité : #JamaisSansElles est un mouvement en faveur de la diversité des genres, promu par une centaine d'entrepreneurs, d'acteurs et de parties prenantes humanistes habitués à participer à des débats et des événements publics qui refusent cependant aujourd'hui d'y prendre part s'il n'y a pas de femmes impliquées ;



Financi'Elles (fédération française de réseaux de promotion de la mixité des entreprises du secteur financier) démontre l'engagement du Groupe à améliorer la mixité et surtout à accélérer l'accès des femmes au sommet de l'organisation ; Towards the Zero Gender Gap est un engagement signé par Diony Lebot à l'occasion du Global Women Forum de 2021. Cette initiative démontre l'ambition du Groupe d'agir notamment sur l'atténuation des répercussions des préjugés inconscients dans les processus d'embauche et de promotion et sur l'égalité de la rémunération à poste équivalent.

Preuves de ses ambitions en matière d'égalité femmes-hommes, le Groupe a réaffirmé ses ambitions en matière d'équité de genre par la mise en œuvre d'une politique diversité plus volontariste, combinant objectifs chiffrés et mesurables dans le temps et plan de carrière individualisé, afin d'accélérer la dynamique. (Voir Rapport Diversité et Inclusion ) D'ici fin 2023, les instances dirigeantes du Groupe devront compter au minimum 30 % de femmes, en veillant au respect de cet objectif tant dans les métiers que les fonctions. Cet objectif s'applique au Comité stratégique, au Comité de Direction et aux 160 principaux cadres du Groupe. Les indicateurs Diversité et Inclusion sont présentés chaque année au Conseil d'Administration. A fin 2022, la représentation des femmes dans le Groupe et dans les instances managériales s'établit comme suit : Part des femmes… 2019 2020 2021 2022 dans le Groupe 57 % 56 % 56 % 54 % dans les recrutements 57 % 57 % 55 % 52 % dans les promotions 57 % 58 % 56 % 55 % "Ambassadors" (Top 1400) 26 % 27 % 37 % 37 % au Conseil d'administration 43 % 43 % 42 % 42 % managers dans le Groupe 44 % 43 % 43 % 42 % au sein du Comité Stratégique (Top 30) 20 % 24 % 23 % 21 % au sein du Comité de direction (Top 60) 25 % 29 % 26 % 27 % au sein des postes clés du Groupe (Top 19 % 20 % 25 % 26 % 160) Principe n°2 : traiter tous les hommes et les femmes de manière équitable au travail, respecter et appuyer les droits de l'Homme et la non-discrimination En 2022, le Groupe renforce ses engagements en matière de respect des droits humains, de lutte contre les discriminations et d'égalité professionnelle via différentes actions. (Voir Rapport Culture d'entreprise etprincipes éthiques) : L'accord cadre mondial avec la fédération syndicale internationale UNI Global Union sur les droits fondamentaux (initié en 2015, renouvelé en février 2019 et dont la renégociation est en cours en 2023) couvre 100% des effectifs du Groupe. L'accord prend la forme d'échanges réguliers avec l'UNI Global Union sur l'application des engagements et d'une réunion annuelle de suivi rassemblant les représentations de l'UNI Global Union, les Directions des Ressources Humaines (DRH) et des représentants des organisations syndicales affiliés à UNI Global Union du Groupe. Plusieurs réunions ont eu lieu en 2022 ;

Elaborée en 2018, la politique contre les comportements inappropriés au travail est entrée en vigueur en 2019 afin de prévenir et de lutter contre les comportements inappropriés. Dans ce cadre, la procédure de signalement et de traitement des comportements inappropriés a été renforcée avec la mise en place d'un mécanisme d'alerte et via la politique en matière de sanctions disciplinaires ;

Par ailleurs, dans le cadre de la loi française de 03/2017 sur le Devoir de vigilance, le Groupe a élaboré un plan de vigilance sur les droits humains et l'environnement, qui vise à couvrir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. La cartographie des risques intrinsèques a été revue et mise à jour en 2022 (voir Plan de vigilance ) ;

; En outre, 98 % des effectifs du Groupe sont couverts par des politiques ou des actions en faveur de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes ;

; Les accords relatifs à l'égalité professionnelle de Société Générale SA en France ont par ailleurs permis d'allouer 21,1 millions d'euros depuis 2013 à la correction de plus de 9 172 situations d'écarts salariaux entre femmes et hommes, à métier, niveau hiérarchique et niveau d'ancienneté équivalents dans l'entreprise. L'accord sur l'égalité professionnelle du 19 décembre 2018 a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2023 et prévoit le maintien de l'ensemble des engagements existants (budget de 10 M€ sur 4 ans dont 3 M€ pour l'année 2022) et les enrichit de nouvelles mesures sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes : un budget supplémentaire de 3,5 millions d'euros a été alloué pour 2023 dans cet objectif ;

En France, la rémunération fixe de 1 138 femmes a été revue en 2022 (vs 864 femmes en 2021) ;

(vs 864 femmes en 2021) ; En France, la révision salariale au retour de congé maternité, d'adoption ou de congé parental d'éducation doit s'effectuer au minimum à hauteur de la moyenne des révisions accordées aux salariés de la même catégorie (montant très souvent dépassé en raison de l'application de montant minimum d'augmentation). 100 % de femmes revenant de congé maternité ou adoption font l'objet d'une révision de leur salaire fixe . Principe n°3 : garantir la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs des 2 sexes Société Générale veille à garantir la santé et la sécurité des personnes sur le lieu de travail et dans l'exercice de leurs fonctions. Le Groupe s'appuie notamment sur sapolitique Santé et sécuritéau travail,déclinée opérationnellement par les entités locales en tenant compte des législations propres et des contextes locaux, sans en dénaturer l'esprit. Le Groupe met en œuvre cette politique afin que chaque collaborateur trouve au sein de son entreprise un environnement de travail sûr. Cet environnement comprend à la fois les locaux et les pratiques de travail, qui doivent assurer sécurité, santé physique et psychologique et qualité des conditions de vie au travail. Le Groupe veille à se conformer aux obligations légales en matière de santé et de sécurité au travail dans l'ensemble de ses entités et géographies. (Voir Rapport Santé et sécurité au travail). Parmi les nombreuses actions en matière de santé mises en œuvre au sein du Groupe, on peut citer les exemples suivants : En 2022, des initiatives sur la prévention des risques psychosociaux ont été menées auprès de 96 % des effectifs Société Générale. Elles visent à informer, former et accompagner les collaborateurs susceptibles de rencontrer des situations à risques psychosociaux, à travers des programmes d'assistance gratuits en partenariat avec des spécialistes du secteur de la santé ou de l'assurance, des formations et/ou sensibilisations aux risques psychosociaux, des enquêtes et évaluations du niveau de stress et des activités de détente et relaxation.

Des dispositifs favorisant la pratique du sport. Ainsi, par exemple :

Au niveau du Groupe, depuis 2021, Société Générale organise un challenge interne sportif et solidaire pour l'ensemble des collaborateurs (Voir Rapport Culture d'entreprise et Principes éthiques ) ; Au Cameroun, des partenariats avec des salles de sports sont mis en place ;

Des dispositifs spécifiques ont été mis en place, en collaboration avec les assistantes sociales du Groupe et la médecine du travail, pour accompagner au mieux les collaborateurs et collaboratrices victimes de violences au sein du couple ;

; Des mesures spécifiques autour de la parentalité :

89 % des effectifs du Groupe sont couverts par des dispositifs de congé maternité allant au-delà des obligations réglementaires et 77 % des effectifs du Groupe sont couverts par des dispositifs de congé paternité allant au-delà des obligations réglementaires. Au global, les collaboratrices du Groupe ont ainsi, au minimum, 12 semaines de congé maternité. A titre d'exemples :

Au Brésil, la règle législative prévoit 16 semaines pour le congé maternité. Banco SG Brasil SA ajoute 8 semaines supplémentaires ;

. En Suède, le Groupe offre un complément à l'allocation accordée au salarié par la caisse d'assurances sociales, pour un nombre total de 360 jours, jusqu'à ce que l'enfant ait 18 mois ; Depuis le 1er juillet 2021, en France, le père bénéficie d'un congé paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires fractionnables (32 jours en cas de naissances multiples) ; 85 % des effectifs du Groupe sont couverts par des avantages sociaux concernant la garde d'enfants. Par exemple, en Allemagne, un « service famille » d'assistance est mis à disposition des collaborateurs afin de les conseiller, de les aider à trouver des services de garde d'enfants ou de proposer de la garde d'enfants en cas d'urgence ; Au sein de SG Hong Kong, la politique Family-Friendly comporte la mise à disposition d'une crèche d'entreprise pour les salariés ; Au Ghana, Société Générale a construit une crèche au sein du siège de la Banque afin de faciliter le retour de congé maternité, et leur permettre d'allaiter pendant qu'elles sont au travail ; Au sein de GBIS, le programme de mentoring « KeepinTouch » a été déployé pour maintenir un lien avec les femmes pendant leur congé maternité et faciliter leur retour au travail. Des conférences dédiées à la paternité ont également été organisées pour accompagner les pères / seconds parents dans leur rôle et dans le partage des responsabilités liées à la parentalité ; Le Groupe a reconduit la signature de la Charte de la parentalité en 2021 et a produit un guide de conseil sur la parentalité, en plus de la participation à un groupe de travail sur le sujet de l'Homoparentalité en entreprise. Cette Charte actualisée s'inscrit dans une logique inclusive, insistant sur la parentalité sous toutes ses formes et tout au long des cycles de vie ; Des congés prenant en compte la diversité des situations familiales, notamment en France, avec le congé de l'arrivée de l'enfant, un dispositif lancé en 2022, qui a pour vocation de prendre en compte toute la diversité des situations parentales. Il permet à un collaborateur ou une collaboratrice, quelle que soit la composition du foyer, ne remplissant pas les conditions d'un congé d'adoption ou de maternité et de paternité, de bénéficier d'un congé de 11 jours calendaires rémunéré dans le cadre de l'accueil d'un enfant.

Parmi les nombreuses actions en matière de sécurité mises en œuvre au sein du Groupe, on peut citer les exemples suivants : Au Burkina Faso, en lien avec la situation locale, des campagnes d'information du personnel sur les zones à risques sécuritaires ont été menées, et les référents sécurité ont été