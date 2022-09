Société Générale acquiert une participation majoritaire dans la fintech PayXpert

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale a annoncé vendredi avoir signé un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la fintech PayXpert. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés. Société Générale a précisé que la transaction aurait un "impact non significatif" sur son ratio Core Equity Tier 1.

Créée en 2009, PayXpert est spécialisée dans les services de paiement et offre aux commerçants et e-commerçants des solutions sécurisées permettant d'accepter les paiements de leurs clients en magasin ou à distance. PayXpert a son siège social au Royaume-Uni et est également implanté en France et en Espagne.

"La fintech prend en charge les paiements de consommateurs de plus de 170 pays dans plus de 150 devises", a précisé Société Générale dans un communiqué.

"La réalisation de l'opération reste soumise à l'accord des autorités compétentes", a ajouté la banque.

