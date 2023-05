Société Générale aidée par sa banque d'affaires et l'international

Paris (awp/afp) - Société Générale a annoncé vendredi un bénéfice net en hausse de 5,7% sur un an au premier trimestre à 868 millions d'euros (846,6 millions de francs suisses), la banque de financement et d'investissement, les réseaux de détail à l'international mais aussi le crédit-bail automobile compensant la petite forme de la banque de détail en France.

"Société Générale affiche à nouveau ce trimestre des performances commerciales et des résultats solides" malgré "un environnement économique et financier qui demeure incertain et complexe", a commenté dans un communiqué son directeur général Frédéric Oudéa, sur le départ.

Le résultat net dépasse les attentes des analystes interrogés par le fournisseur de données Factset et l'agence financière Bloomberg, qui l'estimaient tous deux légèrement inférieurs à 500 millions d'euros.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires, s'est élevé à 6,67 milliards d'euros, en baisse de 5,3% sur un an, après retraitement des résultats 2022 selon la nouvelle norme comptable IFRS 17.

Les métiers de banque de financement et d'investissement, portés entre autres par les activités de marchés, ont été une véritable locomotive au premier trimestre: malgré un chiffre d'affaires stable (2,76 milliards d'euros), le bénéfice net a presque doublé sur un an, à 565 millions d'euros.

Les réseaux de banque de détail à l'international, groupés avec l'assurance et des services spécialisés comme le crédit-bail automobile, via la filiale ALD, ont également bien performé, tant en chiffre d'affaires (+6,5% à 2,21 milliards d'euros) qu'en bénéfice net au premier trimestre (+56,2% à 564 millions d'euros).

En revanche, la banque de détail en France souffre de la baisse de la marge nette d'intérêt entre janvier et mars et voit son résultat divisé par près de 2,5, à 138 millions d'euros.

Société Générale suit toujours la feuille de route de son plan de transformation massif des réseaux d'agences en France, réunissant depuis le 1er janvier Société Générale et Crédit du Nord sous une même bannière rouge et noire, SG.

Ce projet entraîne une charge de 140 millions d'euros au seul premier trimestre, comptabilisée dans les -399 millions d'euros du "hors pôles", qui viennent amputer d'autant le résultat net du groupe.

Société Générale a par ailleurs indiqué que sa banque en ligne, Boursorama, avait atteint son seuil de rentabilité lors du premier trimestre, dans "un contexte de croissance toujours dynamique du nombre de nouveaux clients", précise le communiqué.

afp/al