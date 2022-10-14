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Société Générale annonce des nominations au sein du comité de direction du groupe

14/10/2022 | 10:44
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14 octobre (Reuters) - Societe Generale SA:

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE LES NOMINATIONS DINGRID BOCRIS, DE MAI NGUYEN ET DALAIN VOIMENT AU SEIN DU COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE

* ALAIN VOIMENT EST NOMMÉ DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU GROUPE À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2022

* CES NOMINATIONS AU SEIN DU COMITÉ DE DIRECTION SONT EFFECTIVES DEPUIS LE 1ER JUILLET 2022 POUR INGRID BOCRIS ET À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2022 POUR MAI NGUYEN ET ALAIN VOIMENT Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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