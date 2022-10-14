Société Générale annonce des nominations au sein du comité de direction du groupe

14 octobre (Reuters) - Societe Generale SA:
* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE LES NOMINATIONS DINGRID BOCRIS,
DE MAI
NGUYEN ET DALAIN VOIMENT AU SEIN DU COMITÉ DE DIRECTION DU
GROUPE
* ALAIN VOIMENT EST NOMMÉ DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES
INFORMATIQUES DU GROUPE À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2022
* CES NOMINATIONS AU SEIN DU COMITÉ DE DIRECTION SONT
EFFECTIVES
DEPUIS LE 1ER JUILLET 2022 POUR INGRID BOCRIS ET À COMPTER DU
1ER NOVEMBRE 2022 POUR MAI NGUYEN ET ALAIN VOIMENT
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(Rédaction de Gdansk)