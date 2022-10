Société Générale annonce des nominations au sein du comité de direction du groupe

14 octobre (Reuters) - Societe Generale SA:

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE LES NOMINATIONS D’INGRID BOCRIS, DE MAI NGUYEN ET D’ALAIN VOIMENT AU SEIN DU COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE

* ALAIN VOIMENT EST NOMMÉ DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DU GROUPE À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2022

CES NOMINATIONS AU SEIN DU COMITÉ DE DIRECTION SONT EFFECTIVES DEPUIS LE 1ER JUILLET 2022 POUR INGRID BOCRIS ET À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2022 POUR MAI NGUYEN ET ALAIN VOIMENT