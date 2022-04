Société Générale annonce son retrait de Russie et la vente de ses parts dans Rosbank

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale a annoncé lundi avoir cessé ses activités de banque et d'assurance en Russie, et avoir conclu un accord en vue de céder la totalité de sa participation dans sa filiale russe Rosbank et les filiales d'assurance de cette dernière à Interros Capital.

"L'impact de la cession de Rosbank et des activités d'assurance en Russie sur le ratio de capital CET1 du groupe devrait être d'environ 20 points de base sur la base de la valeur patrimoniale au 31 décembre 2021", a indiqué la banque française dans un communiqué.

April 11, 2022