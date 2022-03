Société Générale assure pouvoir absorber "un scénario extrême" sur ses actifs russes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Société Générale a assuré jeudi qu'elle était en mesure d'absorber les conséquences d'un "scénario extrême" sur la propriété de ses actifs bancaires en Russie, ajoutant qu'un tel scénario ne remettrait pas en cause le versement de son dividende au titre de 2021.

Avec un ratio de capital CET1 de 13,7% au 31 décembre 2021, "le groupe est tout à fait en mesure d'absorber les conséquences d'un éventuel scénario extrême qui affecterait les droits de propriété sur ses actifs bancaires en Russie", a affirmé la banque dans un communiqué.

Société Générale évalue l'effet négatif d'un tel scénario à 50 points de base sur son ratio de capital CET1. "Ce scénario ne remettrait pas en cause le versement du dividende au titre de l'exercice 2021", a assuré la banque.

Société Générale a par ailleurs maintenu son objectif de coût du risque pour 2022, soit moins de 30 points de base. La banque l'actualisera "le cas échéant" lors de la publication de ses résultats du premier trimestre.

Société Générale a rappelé être exposée à la Russie à hauteur de 18,6 milliards d'euros, soit 1,7% de son exposition totale, dont 15,4 milliards via sa filiale Rosbank.

En 2021, la Russie a représenté 2,8% de son produit net bancaire et 2,7% de son résultat net. "Le groupe assure avec la plus grande prudence et sélectivité la conduite de ses activités en Russie, avec pour priorités la réduction de ses risques et la préservation de la liquidité de sa filiale, en maintenant une collecte de dépôts diversifiée", a déclaré l'entreprise.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

March 03, 2022 02:33 ET (07:33 GMT)