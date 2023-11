La Société Générale a beau avoir publié des résultats "ternes", comme les décrit un analyste, l'action progresse de 0,7% dans les premiers échanges, autour de 21,80 EUR. La banque rouge et noire est en train de dérouler sa nouvelle stratégie dans un contexte morose, comme le montre la contraction de l'activité au 3e trimestre.

Société générale a fait état vendredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, alors que la solide performance de sa banque d'investissement et de financement a compensé le net repli de ses activités dans la banque de détail en France. La banque avait souffert mi-septembre, les investisseurs ayant réservé un accueil glacial à des prévisions de moyen-terme jugées peu ambitieuses. La banque rouge et noire affiche en effet un objectif de croissance annuelle des revenus compris entre 0% et 2% d'ici 2026.

Au chapitre des satisfactions du jour, on peut citer le recul limité à 0,4% des revenus de la banque d'investissement et la baisse de 4,6% des activités taux, crédit et change, qui se comparent plutôt favorablement avec les performances des rivales BNP Paribas et Deutsche Bank notamment.

Un compte de résultats dégradé

Compte de résultats du T3 et des neufs premiers mois 2023 (Source Société Générale)

La lecture du compte de résultats au T3 (à change et périmètre constants) :

· L'activité baisse assez fort (-9,2%, en jaune), en ligne avec ce qui a été constaté par ailleurs. Les principales zones de faiblesse sont la banque de détail en France, la banque privée et les assurances. La contraction a été accrue par le dénouement des opérations de couverture sur TLTRO.

· La rentabilité RBE chute fortement (-27,5%, en vert), conséquence mécanique de la baisse d'activité et de la hausse des frais de gestion (en orange).

· Le coût du risque (-33,1%, en bleu) se réduit, aidé par une reprise sur encours. Le taux brut d'encours douteux atteint 2,9%.

· Le résultat net plonge de 79,5% (en rose), grevé par 610 M€ d'exceptionnels, dont la dépréciation de l’écart d’acquisition sur les activités africaines, du bassin méditerranéen et d’outre-mer et des activités de financement d’équipement (310 M€) et par une provision d’Impôts différés actifs (270 M€).

La lecture du marché

Les résultats sont plutôt meilleurs que prévu, en tout cas sans entrer dans les détails, mais le consensus s'était pas mal ajusté en baisse dernièrement. Pour autant, le recul de l'activité est plus prononcé que ce qui était redouté. La grosse provision de 610 M€ avait été préannoncée et ne constitue donc pas une surprise. Le ratio CET1 est un peu plus robuste que prévu, ce que les analystes mettent au crédit de contraintes réglementaires plus souples. Les analystes soulignent que la banque a publié sur ses nouveaux standards divisionnaires, ce qui rend les comparaisons avec les périodes précédentes et même avec le consensus peu pertinentes.

Ce qui n'empêche pas le titre d'accroître ses gains en matinée. L'action a repris 5% depuis 5 jours, mais reste en territoire négatif en 2023 (-7%).