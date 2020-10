Société Générale : co-prêteur pour une centrale à Madagascar

15/10/2020 | 12:33

GreenYellow, Axian, Société Générale, GuarantCo et African Guarantee Fund concluent une transaction d'un montant de 73,8 milliards MGA (16,2 millions EUR/19 millions USD) pour soutenir le financement de la plus grande centrale solaire de Madagascar.



Société Générale, agissant en tant qu'arrangeur exclusif et co-prêteur avec BNI et BMOI, a prêté 16,2 millions EUR / 19 millions USD.



La transaction permettra également à GreenYellow d'accélérer les investissements dans de nouveaux projets et d'en faire un contributeur clé pour que Madagascar atteigne son objectif de 80 % d'énergies renouvelables d'ici 2030 et améliore sa sécurité énergétique.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.