Société Générale : comprime ses coûts et dépasse nettement les attentes au 3e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale a publié jeudi des résultats en hausse au troisième trimestre, absorbant les effets de la crise du coronavirus grâce à une réduction de ses coûts, notamment dans sa banque d'investissement.

Le résultat net du groupe s'est établi à 862 millions d'euros sur le trimestre, en hausse de 1% sur un an et de 9,8% à changes et périmètre constants. Ce résultat tient compte de provisions pour créances douteuses toujours élevées du fait de la crise mais en nette diminution par rapport au deuxième trimestre : le coût du risque a atteint 40 points de base des encours de crédit, contre 26 points de base au troisième trimestre 2019 et 97 points de base entre avril et juin 2020.

Les réductions de coûts réalisées ont permis au résultat brut d'exploitation de progresser de 9,1% sur la période, à 1,98 milliard d'euros.

"Les résultats du troisième trimestre du groupe Société Générale illustrent la capacité de rebond de tous nos métiers après la période de confinement exceptionnelle que nous avons vécue et d'adaptation à un environnement encore très incertain", a commenté le directeur général du groupe, Frédéric Oudéa, cité dans un communiqué.

Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, a reculé de 2,9% au troisième trimestre, à 5,81 milliards d'euros, mais progressé de 0,5% à changes et périmètre constants.

Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 426 millions d'euros et sur un PNB de 5,62 milliards d'euros.

Forte amélioration de la rentabilité de la banque d'investissement

Dans la banque de détail en France, les revenus du trimestre ont baissé de 4,5% sur un an, à 1,86 milliard d'euros. Malgré une amorce de stabilisation par rapport au premier semestre, l'activité a continué de pâtir d'une réduction des commissions et d'un environnement de taux bas qui pèse sur la marge d'intérêt des banques. La division affiche toutefois une reprise de 6,2% par rapport au point bas du deuxième trimestre.

Dans la banque de détail et les services financiers internationaux, le PNB a reculé de 9,8%, affecté par plusieurs cessions d'actifs et des effets de change défavorables. Le repli se limite à 2,6% à changes et périmètre constants.

La banque de financement et d'investissement a en revanche vu ses revenus progresser de 1% par rapport au troisième trimestre 2019, à 2,03 milliards d'euros, grâce à des activités de marché bien orientées. Malgré ce rebond modeste en termes d'activité, la restructuration du pôle engagée par Société Générale depuis deux ans sous forme de cessions d'actifs et de réductions de coûts s'est traduite par un rebond de 51% de son résultat trimestriel, à 381 millions d'euros, alors que les frais de gestion ont diminué de 9,8%.

Objectif de solvabilité relevé

Au 30 septembre, le ratio de fonds propres CET1 s'établissait à 13,1%, contre 12,5% fin juin, soit environ 420 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire, a souligné SocGen. Cet indicateur de solvabilité est attendu au-dessus de 12% à la fin de l'année, alors que la prévision du groupe était jusqu'à présent proche de 12%.

Sur l'ensemble de l'année, Société Générale a par ailleurs confirmé son objectif de réduction de 5% de ses frais de gestion, à 16,5 milliards d'euros. Les défauts de paiements anticipés en raison des répercussions de l'épidémie de coronavirus devraient toutefois conduire le coût du risque à se maintenir à un niveau élevé de 70 points de base en 2020, contre 67 points base au cours des neuf premiers mois de l'année.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones ; +331 41 27 47 99 ; tvarela@agefi.fr ed: VLV

November 05, 2020 00:48 ET (05:48 GMT)