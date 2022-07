Société Générale : conseil financier exclusif pour NeuConnect, première liaison directe entre les marchés énergétiques britannique et allemand

La livraison du projet permettra de créer jusqu'à 500 emplois pendant la phase de construction, alimenter jusqu'à 1,5 million de foyers et entraîner une nouvelle réduction des émissions de carbone de 13 millions de tonnes de CO 2 sur 25 ans, afin de contribuer et atteindre l'objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Société Générale a le plaisir d'annoncer son rôle en tant que conseiller financier exclusif, arrangeur principal mandaté (« mandated lead arranger »), banque de couverture et banque coordinatrice de couverture pour soutenir le bouclage financier de l'interconnecteur de NeuConnect à financement privé.

Ce projet représente la toute première liaison électrique reliant l'Allemagne et le Royaume-Uni - deux des plus grands marchés énergétiques d'Europe - visant à intégrer des sources d'énergie renouvelable. Cela soutient les objectifs des deux pays d'accélérer la transition énergétique et de respecter leurs objectifs « net zéro carbone » respectifs. Ce projet contribuera aussi à la sécurité d'approvisionnement du Royaume-Uni en exploitant le surplus croissant d'énergie éolienne « offshore » au nord de l'Allemagne, le plus grand producteur d'énergie éolienne au monde.

Ce projet stratégique phare est mené par Meridiam (France), Allianz Capital Partners pour le compte des compagnies d'assurance Allianz (Allemagne) et Kansai Electric Power (Japon). Il reliera des sous-stations à faible impact en Allemagne et sur l'Île de Grain dans le Kent, via un réseau de 725 kilomètres de câbles terrestres et sous-marins à travers la mer du Nord. Le chantier devrait démarrer en 2023.

Yann Le Bot, Directeur au sein du groupe Energie+ de Société Générale a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir conseillé NeuConnect pour la structuration de ce financement très complexe reflétant deux cadres réglementaires distincts. En raison de la complexité de la structure, nous sommes très fiers d'avoir été impliqués à un stade précoce pour assurer la « bancabilité » de ce projet et contribuer à l'adaptation aux besoins de NeuConnect du régime standard de « cap et floor » du Royaume-Uni. »

Société Générale est l'une des banques leaders* de la transition énergétique et pionnière dans le financement des interconnexions. Ce rôle de conseil financier pour NeuConnect fait suite au récent projet Greenlink de 500 MW reliant les réseaux électriques britannique et irlandais, Société Générale agissant à nouveau en tant que conseiller financier exclusif.

*N° 1 mondial en conseil financier pour le financement de projets et N° 3 mondial en arrangeur principal mandaté (MLA) pour le financement de projets. Source : IJGlobal Exercice 2021

*Société Générale a été nommée « Banque de l'année 2021 en matière de développement durable » par le magazine IFR, « Banque de l'année en Europe » par PFI pour 2021, « Conseiller financier de l'année en Europe et en Afrique » et « MLA de l'année » par IJGlobal pour 2021.

