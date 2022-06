Société Générale : dans le vert, un broker en soutien

La Société Générale gagne près de 3% à Paris, soutenue par une analyse de Jefferies qui a relevé lundi sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 25 à 35 euros, faisant apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 40%.



Dans une note de recherche, le broker américain met en évidence 'de moindres risques' associés à l'établissement bancaire français, synonymes selon lui d'un potentiel haussier élevé.



'Trois risques-clé (les élections françaises, l'exposition à la Russie et une éventuelle déception quant à la situation de capital et aux coûts) ont disparu ou ont significativement reflué au cours des dernières semaines', estime le courtier.



Dans son étude, Jefferies dit s'attendre à ce que SocGen atteigne un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) de plus de 9% à horizon 2024 ce qui, conjugué à un ratio PTBV (prix rapporté à la valeur comptable tangible) de 0,4x, promet un potentiel de revalorisation 'significatif' d'après lui.



L'intermédiaire estime par ailleurs que les résultats de deuxième trimestre, qui paraîtront le 3 août, constitueront un catalyseur favorable pour le titre.



