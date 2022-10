Société Générale : départ de la Chief Operating Officer

Société Générale a annoncé le départ de Gaëlle Olivier, Directrice générale adjointe et Chief Operating Officer, à compter du 31 décembre 2022. « Gaëlle Olivier a décidé de relever de nouveaux défis professionnels », a expliqué la banque.



Gaëlle Olivier a rejoint le groupe en 2020 pour prendre la Direction de Société Générale pour la Région Asie-Pacifique. En décembre 2021, elle intègre l'équipe de Direction générale du groupe en tant que Directeur général adjointe et Chief Operating Officer en charge des ressources du groupe, de l'animation de la filière informatique, de la transformation digitale et de l'innovation.