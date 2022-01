Société Générale : deux nominations pour les activités de GBIS

Société Générale annonce deux nominations effectives à compter du 24 janvier 2022.



Christophe Lattuada est nommé Chief Operating Officer de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS). Il reste membre du comité exécutif de GBIS et rejoint le Comité de Direction du Groupe.



Demetrio Salorio est nommé Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni et en Irlande, et Directeur général de Société Générale London Branch. Demetrio Salorio devient membre du comité exécutif de GBIS.



Ils seront rattachés à Slawomir Krupa, Directeur général adjoint de Société Générale en charge des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS).



