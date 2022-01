Société Générale et ALD en hausse : rachat de LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros

© AOF 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALD 4.70% 13.82 1.85% CAC 40 -1.29% 7281.46 2.30% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1.80% 32.865 6.77%

Société Générale annonce la signature par Société Générale et ALD de deux Memorandums of Understanding distincts prévoyant l’acquisition par ALD de LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros auprès d’un consortium mené par TDR Capital. L'objectif de cette opération est de créer un acteur mondial de premier plan dans les solutions de mobilité avec une flotte totale combinée d’environ 3,5 millions de véhicules. L’acquisition serait financée à la fois en titres et en numéraireSociété Générale s'engagerait à rester l'actionnaire majoritaire du nouvel ensemble (NewALD) avec une participation d'environ 53% du capital à la clôture de l'opération, les actionnaires de LeasePlan recevant une participation de 30,75% dans le cadre du paiement en titres.En Bourse, cette opération relative permet à Société Générale (+1?47% à 32,725 euros) d'afficher l'une des rares et plus fortes hausses du CAC 40. Le titre ALD bondit de 6,98% à 14,10 euros.Les synergies opérationnelles et d'achats atteindraient sur base annuelle environ 380 millions d'euros avant impôts. Ces synergies significatives devraient être pleinement réalisées en 2025. Estimés à 1,25 fois le montant des synergies, une fois ces dernières totalement mises en œuvre en vision annuelle et avant impôts, les coûts de restructuration devraient être engagés en 2023 et 2024.Une telle transaction serait fortement créatrice de valeur pour les actionnaires avec une relution du bénéfice net par action d'environ +20% pour NewALD en 2023 et supérieure à 5% pour Société Générale dès 2024. La rentabilité de Société Générale (ROTE) devrait augmenter d'environ 80 points de base à horizon 2024. Au niveau du groupe, l'impact attendu en capital au closing serait d'environ -40 points de base." L'opération considérée s'inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe de préserver sa politique d'allocation de capital disciplinée et équilibrée, combinant le financement de la croissance de ses métiers, en privilégiant de manière sélective les activités les plus rentables, et une politique de distribution attractive reposant sur un taux de distribution de 50% du résultat net part du groupe sous-jacent " , a souligné la banque.L'opération devrait être finalisée d'ici fin 2022.