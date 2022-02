Société Générale et Crédit du Nord s'associent à papernest : une solution gratuite et innovante pour améliorer le pouvoir d'achat de leurs clients

Avec papernest, Société Générale et Crédit du Nord accompagnent leurs clients en leur proposant une solution simple, gratuite et innovante pour mieux gérer leur budget.

Nombre de consommateurs aimeraient faire des économies sur leurs factures mais abandonnent par manque de temps ou par appréhension des démarches administratives. papernest a été créé pour leur permettre de reprendre le contrôle sur tous les contrats liés à leur logement - électricité, internet, mobile ... - en basculant vers des offres plus avantageuses. La promesse : piloter tous les abonnements de son logement en quelques clics, en s'épargnant les démarches longues et pénibles qui leur sont traditionnellement associées et ce, en toute gratuité.



Pour Société Générale et Crédit du Nord,papernest est la solution parfaite pour réduire les coûts des factures de leurs clients. Concrètement, après avoir présenté le service à son client, le Conseiller prendra pour lui rendez-vous avec un coach papernest via une plate-forme dédiée. Ce dernier rappellera ensuite le client à la date prévue, afin de le conseiller et l'accompagner en quelques minutes vers la souscription d'abonnements plus intéressants.



Ce nouveau service à forte valeur ajoutée complète un dispositif efficace, déjà proposé par les deux banques avec les fonctionnalités de catégorisation et d'analyse des dépenses dans leurs applis mobiles et leurs offres de cashback.



Cette collaboration s'inscrit parfaitement dans la vision du Groupe qui, pour répondre aux attentes des clients, entend dépasser le cadre de produits purement bancaires pour se positionner sur un accompagnement plus complet, innovant et personnalisé.