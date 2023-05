Société Générale finalise l'acquisition de LeasePlan

Paris (awp/afp) - ALD, filiale de Société Générale spécialisée dans la location longue durée de véhicules, a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de son concurrent néerlandais LeasePlan, une transaction à 4,8 milliards d'euros visant à former un géant du secteur.

La Commission européenne avait donné en novembre 2022 son feu vert à ce projet de rachat de 100% du capital du numéro un européen du leasing automobile auprès d'un consortium mené par TDR Capital.

"Cette acquisition structurante représente une étape majeure positionnant le groupe combiné comme le leader mondial de la mobilité durable", a indiqué ALD dans un communiqué à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire.

Présente dans 44 pays, forte de 15.700 salariés et couvrant toutes les catégories de clients, de particuliers aux grandes entreprises, la nouvelle entité disposera d'une flotte d'environ 3,3 millions de véhicules.

Elle table sur 440 millions d'euros de synergies après l'intégration, prévue progressivement jusqu'en 2025.

"En rapprochant nos capacités et nos expertises complémentaires, nous sommes bien positionnés pour saisir les considérables opportunités de croissance du secteur", a déclaré Tim Albertsen, directeur général d'ALD, filiale à 52,6% de Société Générale.

"Notre objectif à l'avenir sera de capitaliser sur notre positionnement unique pour mener la transition énergétique grâce à des solutions innovantes, comprenant des plateformes digitales, d'encourager l'adoption à grande échelle de la mobilité durable, que ce soit au travers des véhicules à faibles émissions ou des solutions multimodales", a-t-il ajouté.

En plein essor, la location de véhicules longue durée est un marché de plus en plus important pour les acteurs bancaires.

Société Générale veut ainsi faire de ce secteur le troisième pilier de ses activités, aux côtés de la banque de détail et de l'assurance d'une part, et de la banque de financement et d'investissement d'autre part.

afp/rp