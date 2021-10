Société Générale : lance une fondation pour les jeunes

Le groupe annonce le lancement de la fondation Société Générale C'est vous l'avenir pour soutenir les jeunes.



Le groupe Société Générale a décidé de réunir ses mécénats dans les domaines de la solidarité et de la musique au sein d'une même Fondation d'entreprise, la Fondation Société Générale C'est vous l'avenir, pour accompagner encore plus fortement les jeunes dans la construction de leur avenir.



La Fondation dispose d'un budget annuel de 7 millions d'euros pour mener ses actions principalement en France et en Afrique.



' En soutenant des projets d'éducation pour les jeunes, notamment par la musique ou par le sport, en les accompagnant sur le chemin de l'emploi, le Groupe souhaite développer les savoir-faire et les savoir-être dont ils ont besoin pour s'intégrer pleinement dans la société ' indique le groupe.



