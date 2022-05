Société Générale : le Directeur général, Frédéric Oudéa, passera la main en mai 2023

A l’occasion de l’Assemblée générale du 17 mai 2022, Frédéric Oudéa, Directeur général depuis 2008, a annoncé qu’il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat d’Administrateur et de Directeur général en mai 2023. Lorenzo Bini Smaghi, Président du Conseil d’administration, a indiqué qu’un processus de sélection du Directeur général a été décidé par le Conseil d’administration sur proposition du Comité des nominations et de gouvernement d’entreprise à l’horizon 2023.



Il est rappelé que le mandat de Frédéric Oudéa arrive à échéance pour l'Assemblée générale du 23 mai 2023.



" Le Conseil d'administration a pris acte de cette décision et a renouvelé sa confiance en Frédéric Oudéa pour diriger le Groupe jusqu'à cette échéance ", a souligné la banque.