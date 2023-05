Société Générale: le directeur général Frédéric Oudéa passe la main

Paris (awp/afp) - Fin d'une époque chez Société Générale: le directeur général de la banque Frédéric Oudéa va passer la main mardi à Slawomir Krupa, élu dans un premier temps administrateur lors de l'assemblée générale, après une quinzaine d'années de turbulences.

"C'est un moment évidemment très important pour moi", a déclaré mardi à Paris M. Oudéa devant les actionnaires du groupe, après "quinze années d'une intensité rare" et "de nombreuses crises de grande ampleur", de l'affaire Kerviel en 2008 à la guerre en Ukraine en 2022.

Le président du conseil d'administration Lorenzo Bini Smaghi a fait l'éloge du sortant, un "capitaine pour les eaux tourmentées" faisant preuve d'une "résistance incomparable face aux multiples crises financières et bancaires".

Slawomir Krupa, élu à près de 99% administrateur par les actionnaires de la banque mardi, sera nommé directeur général dans la foulée comme s'y était engagé le conseil d'administration le 30 septembre dernier.

Sa rémunération fixe, de 1,65 million d'euros annuels, sera de 27% plus élevée que son prédécesseur. Elle pourra plus que doubler grâce à une part variable soumise à des critères financiers, stratégiques, sociétaux et environnementaux.

Le nouveau dirigeant devra poursuivre les chantiers ouverts ces dernières années par M. Oudéa comme la fusion des deux réseaux de banque de détail en France sous une même bannière rouge et noire, SG, ou l'intégration de la société Leaseplan par la filiale de crédit-bail automobile maison ALD, dont l'acquisition a été finalisée lundi.

Actionnaires choyés

Un accent particulier a par ailleurs été mis sur la banque en ligne du groupe, Boursorama, rentable au premier trimestre 2023 et qui fait face à des ambitions grandissantes de concurrents comme la britannique Revolut.

"C'est une vraie banque avec un bilan de 65 milliards d'euros" et 5 millions de clients, a souligné M. Oudéa, qui a mis en avant "un potentiel de croissance rentable encore considérable".

Les actionnaires de Société Générale ont également voté mardi en faveur d'un versement au titre de l'exercice 2022 d'un dividende en numéraire de 1,70 euro par action, assorti d'un programme de rachat d'actions d'environ 440 millions d'euros.

Ce plan de distribution est particulièrement généreux pour les actionnaires. Totalisant 1,8 milliard d'euros, il est donc équivalent à 90% du résultat net publié par l'entreprise au titre de l'an dernier, amputé par la sortie en catastrophe de Russie.

Le cours de Bourse est un des principaux chantiers pour la nouvelle équipe dirigeante.

La valorisation du groupe, autour de 20 milliards d'euros, est trois fois moins que sa concurrente de toujours BNP Paribas.

"C'est vrai, le titre reste décoté et soumis à une certaine volatilité" a admis le directeur général sortant. "C'est une frustration pour moi comme pour vous", a-t-il continué, s'adressant aux actionnaires.

"Toutes les compétences"

Interpellé lors du moment réservé aux questions-réponses sur le rôle jugé insuffisant de la banque dans l'accompagnement de la transition environnementale, Slawomir Krupa a renvoyé à sa présentation au marché, prévue à la rentrée, pour d'éventuelles annonces concrètes.

"C'est un sujet compliqué (...), si nous avions une solution simple nous l'aurions appliqué", a-t-il cependant répondu.

"Avons-nous terminé ? Avons-nous tout fait ? Avons-nous été les meilleurs du monde dans cette transition ? Probablement pas mais nous l'avons fait de façon très sérieuse, très sincère avec ce souci de la responsabilité qui vient du mot même transition", a-t-il continué.

Le départ de Frédéric Oudéa, l'un des plus anciens patrons de banque en Europe, arrivé en 2008 à ce poste après l'éclatement de l'affaire Kerviel, avait surpris lors de son annonce il y a un an.

Choisi en septembre dernier pour lui succéder, M. Krupa rejoint Société Générale en 1996 d'abord à l'inspection générale, puis dans plusieurs postes de direction, notamment dans les métiers de financement et d'investissement.

Ce Franco-Polonais est décrit comme direct, voire un peu "éruptif" selon un ancien cadre dirigeant de la banque, "dispose de toutes les compétences pour diriger notre maison", a souligné M. Oudéa.

afp/rp