Société Générale : les exigences minimales de la BCE

La Banque Centrale Européenne a notifié l'exigence de capital supplémentaire au titre du P2R (Pillar 2 requirement) à partir du 1er janvier 2021. Cette dernière est inchangée et s'établit, pour Société Générale, à 1,75%.



Les exigences minimales applicables à Société Générale sur base consolidée s'établissent respectivement à 9,03% pour le ratio CET1, 10,86% pour le ratio Tier 1 et 13,29% pour le ratio Total Capital.



' Avec un ratio CET1 du Groupe à 13,2% au 30 septembre 2020, le Groupe bénéficie d'une marge confortable d'environ 420 points de base au-dessus du seuil de déclenchement des limitations de distribution ' indique le groupe.



