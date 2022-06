Societe Generale : membre fondateur du Groupe de Travail visant à soutenir la decarbonisation du secteur de l'aluminium

La banque annonce un partenariat avec un groupe de banques et le RMI afin de définir un cadre commun de financement aligné sur le climat, visant à réduire les émissions de l'industrie.

Société Générale rejoint, en tant que membre fondateur, l'Aluminum Climate-Aligned Finance Working Group, aux côtés des principales institutions financières du financement du secteur de l'aluminium, s'associant au RMI's Center for Climate-Aligned Finance pour aider à décarboniser le secteur de l'aluminium. Ce groupe de travail créera un cadre collectif de financement aligné sur le climat (CAF) qui définira la manière dont les prêteurs peuvent soutenir la décarbonisation du secteur de l'aluminium, qui représente 2 % des émissions de réchauffement de la planète par an, et qui visera à mesurer les progrès vers cet objectif. En rejoignant le cadre CAF, les institutions financières participantes s'engageront à évaluer et à divulguer dans quelle mesure les émissions associées à leurs portefeuilles d'aluminium sont conformes aux objectifs climatiques de 1,5°C - et ce, conformément aux directives établies par la Net-Zero Banking Alliance, définie par les Nations Unies.

Le groupe de travail est composé de représentants du secteur des métaux et de l'exploitation minière de chaque institution financière participante et sera animé par le RMI's Center for Climate-Aligned Finance. Le groupe de travail a pour objectif de créer un cadre CAF en consultation avec les principales organisations du secteur de l'aluminium et du climat, telles que l'International Aluminium Institute et l'Aluminium Stewardship Initiative. Ce cadre permettra d'assurer la cohérence et la transparence des rapports et de la mesure des progrès réalisés par rapport aux objectifs climatiques. Les institutions financières qui adoptent le cadre final du CAF seront en mesure d'évaluer les émissions de leur portefeuille de prêts liés à l'aluminium et de travailler avec leurs clients pour déclarer leurs émissions, financer des solutions à faible émission de carbone et soutenir les investissements dans les nouvelles technologies.

L'aluminium est un élément essentiel de la vie moderne, utilisé dans tous les domaines, des voyages dans l'espace aux téléphones portables, cependant, sa production s'avère très polluante. La production d'une tonne d'aluminium génère plus de six fois les émissions de CO2 générées par la production d'une tonne d'acier par exemple, et nécessite d'énormes quantités d'électricité. Si le secteur de l'aluminium était un pays, il serait le sixième plus grand consommateur d'électricité au monde. L'aluminium est essentiel dans les processus industriels, et la transition du secteur vers des émissions nettes nulles sera cruciale pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

En collaboration avec le RMI, les banques ont déjà pris l'initiative d'élaborer des cadres pour la décarbonisation d'autres secteurs difficiles à maîtriser, comme l'acier et l'aviation. Soutenir le cheminement de l'aluminium vers le net-zéro carbone représente une opportunité unique d'action pour les banques mondiales.

Citi, ING et Société Générale, les trois chefs de file du groupe de travail, recrutent d'autres institutions financières pour rejoindre ce groupe. En outre, toutes les institutions intéressées par cette initiative et désireuses de participer à son développement sont encouragées à rejoindre le groupe de travail. Pour y adhérer, les institutions sont invitées à soumettre une déclaration d'intérêt.

Le groupe de travail établira la méthodologie de mesure, le référentiel d'émissions, le cadre de données et de reporting, et la structure de gouvernance du cadre CAF en collaboration avec les initiatives de décarbonisation existantes. Le groupe de travail invitera d'autres institutions financières à adopter le cadre CAF au début de 2023 et contribuera à définir les meilleures pratiques mondiales en matière de climat pour le financement de l'aluminium.

Le Center for Climate-Aligned Finance facilitera l'engagement entre le groupe de travail, les principaux producteurs d'aluminium et les organisations partenaires axées sur la finance durable afin de s'assurer que les objectifs des entreprises du secteur de l'aluminium et de leurs partenaires financiers sont alignés et réalisables.

Lenaig Trenaux, Responsable mondiale du financement des Métaux, Mines and Industries chez Société Générale : « Les objectifs ESG et de développement durable sont ancrés dans la raison d'être de Société Générale. À la suite de précédents partenariats avec le Centre for Climate-Aligned Finance du RMI, Société Générale est heureuse de s'associer à nouveau au RMI et d'agir en tant que membre fondateur du groupe de travail Aluminium Climate-Aligned Finance. Notre ambition est d'aider à développer un cadre clair et partagé pour mesurer les émissions liées aux financements dans l'aluminium, et soutenir les objectifs de décarbonation des acteurs impliqués dans ce secteur. Nous sommes fiers d'être à la pointe des efforts pour façonner l'avenir d'une industrie de l'aluminium décarbonée ».

