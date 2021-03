Société Générale : AG hors présence physique des actionnaires

Société Générale a annoncé vendredi soir que son conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale ordinaire du 18 mai se tiendra dans les locaux du groupe à La Défense, hors la présence physique de ses actionnaires du fait des circonstances sanitaires.



Par ailleurs, l'impossibilité technique de vérifier, à distance, l'identité et la qualité de l'ensemble des actionnaires rendra impossible le vote en direct à cette assemblée par la voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle.



Ils pourront voter à distance par correspondance ou par internet et l'assemblée sera retransmise en vidéo, en direct puis en différé, sur le site internet. En outre, un dispositif inédit sera mis en place pour leur permettre de poser des questions pendant l'AG.



