Societe Generale : ALD acquiert Bansabadell Renting et signe un accord de partenariat stratégique pour renforcer l'offre de location longue durée en Espagne

Acquisition de Bansabadell Renting, une filiale de Banco Sabadell, qui détient environ 20 000 véhicules, renforçant l'offre de location longue durée d'ALD auprès des PME et des particuliers en Espagne

Accord de distribution dédié à travers un réseau local de 1 588 agences de Banco Sabadell

Une transaction qui s'inscrit dans la stratégie de croissance d'ALD axée sur la location longue durée, les partenariats et les acquisitions ciblées à valeur ajoutée



Le 29 avril 2021, ALD a signé un accord pour acquérir Bansabadell Renting, la filiale de location longue durée de Banco Sabadell en Espagne, qui détient environ 20 000 véhicules. Cette acquisition comprend également un accord via lequel Banco Sabadell mettra à la disposition de ses clients PME et particuliers en Espagne une solution de location longue durée avec tous les services associés, gérée par ALD.

Cette opération sera finalisée après l'approbation de l'Autorité espagnole de la concurrence.

Banco Sabadell figure parmi les plus grands groupes bancaires en Espagne, sert une clientèle de particuliers et d'entreprises via un large réseau de 1 588 agences et fournit une gamme complète de produits et services financiers et non financiers.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement d'ALD et illustre sa volonté de faire des acquisitions ciblées à valeur ajoutée.

Cette transaction devrait renforcer la présence d'ALD sur le marché de la location longue durée en Espagne, en la positionnant comme le 2e acteur du marché, tout en élargissant la portée commerciale de ses solutions. A fin décembre 2020, la flotte totale d'ALD représentait 1,76 million de véhicules gérés dans le monde, dont 120 000 véhicules en Espagne.

Tim Albertsen, Directeur général d'ALD, a déclaré : « Cette acquisition renforce notre positionnement sur le marché de la location longue durée, et nous nous réjouissons de cette collaboration prometteuse avec Banco Sabadell. Cette transaction consolidera davantage notre positionnement de leader en Europe et contribuera à notre plan de développement stratégique, Move 2025, qui vise à renforcer notre avantage concurrentiel pour atteindre environ 2.3 millions de contrats d'ici 2025. »

César González-Bueno, Directeur général de Banco Sabadell, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous engager dans un partenariat stratégique avec ALD. Cette alliance représente une avancée significative pour Bansabadell Renting en termes de taille et d'efficacité, en combinant la couverture géographique et le réseau de distribution de Sabadell avec l'expertise et les capacités commerciales d'ALD. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour fournir à nos clients une gamme de service plus étendue et renforcée. »



À propos

ALD

ALD est un leader mondial des solutions de mobilité offrant des services complets de location et de gestion de flotte dans 43 pays auprès de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. Leader dans son secteur, ALD place la mobilité durable au cœur de sa stratégie, en proposant à ses clients des solutions de mobilité innovantes et des services technologiques afin de les aider à se concentrer sur leur cœur de métier.

Avec 6 600 employés dans le monde, ALD gère 1,76 million de véhicules (à fin décembre 2020). ALD est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD) et son action est incluse dans l'indice SBF120. L'actionnaire majoritaire d'ALD est Société Générale.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter@ALDAutomotiveou visitez www.aldautomotive.com.

Banco Sabadell

Avec une histoire qui remonte à 139 ans, Banco Sabadell est la quatrième plus grande banque en Espagne et se situe parmi les institutions financières espagnoles les mieux capitalisées. Banco Sabadell détient des actifs de 230 milliards d'euros, un réseau de plus de 1 588 agences et la confiance de plus de 12 millions de clients. Banco Sabadell a connu une période de croissance historique au cours de la dernière décennie, démontrant sa et son étendue géographique.