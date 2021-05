Societe Generale : CP - Société Générale double son enveloppe de prêt étudiant garanti par l'état avec Bpifrance

Société Générale, premier distributeur en France du Prêt Étudiant garanti par l'État avec Bpifrance étend son dispositif pour le rendre accessible à encore plus d'étudiants.

L'enveloppe globale du prêt a été multipliée par deux dans le cadre du plan France Relance

La capacité d'emprunt par étudiant a été augmentée à 20 000 €



L'impact de la crise sanitaire sur la jeunesse est actuellement un sujet majeur. Depuis un an, Société Générale est pleinement engagée aux côtés de ses clients pour les accompagner durant la crise. Dans ce contexte particulièrement difficile pour les jeunes, la banque a pris de nombreuses initiatives** en leur faveur.



Pour accompagner encore plus de jeunes dans le financement de leur cycle d'études, Société Générale a souhaité augmenter significativement l'enveloppe des Prêts Étudiants garantis par l'Etat en partenariat avec Bpifrance, pour faciliter l'accès au crédit bancaire aux étudiants sans revenus, ne bénéficiant pas de caution personnelle, et ceci quels que soient leur cursus et sa durée.



Ainsi en 2021, outre le doublement de l'enveloppe globale du Prêt Etudiant garanti par l'État avec Bpifrance, la capacité d'emprunt maximale a été portée à 20 000 euros par étudiant âgé de moins de 28 ans au lieu de 15 000 euros précédemment.



En 2020, la part des Prêts Étudiants garantis par l'État avec Bpifrance pour les étudiants en BTS et en université était de 35 % et atteignait 41 % pour les étudiants en Bac + 5 ou écoles d'ingénieur.



Le prêt est souscriptible auprès d'un Conseiller dans les agences Société Générale à partir du 10 mai.



La banque est aussi partenaire de référence de plus de 500 écoles et associations étudiantes en France, offrant ainsi aux étudiants la possibilité de bénéficier d'avantages préférentiels (prime à l'ouverture du compte, réduction sur la carte, réduction sur les assurances habitations étudiantes …).

Le dispositif du Prêt Etudiant garanti par l'État a été confié à Bpifrance par le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI). Ce prêt, non affecté, a pour objet de faciliter l'accès au crédit bancaire aux étudiants afin de leur permettre de financer l'ensemble des dépenses liées à la vie étudiante (frais de scolarité, logement, voyage d'étude, etc.). Il complète ainsi la gamme existante des prêts étudiants car il repose pour partie sur une garantie publique et dispense donc de la caution parentale souvent demandée. Garanti entre 2 et 10 ans, ce prêt permet l'accès au crédit aux étudiants de toutes catégories sociales et pour tous types de formation de l'enseignement supérieur français. Il offre en outre la possibilité d'un différé d'amortissement partiel ou total.

** Société Générale se mobilise pour faciliter l'emploi des jeunes :

La banque est associée au dispositif gouvernemental « 1 Jeune 1 solution » à travers l'organisation de 10 eJobdating en France.

Les collaborateurs s'engagent dans diverses actions de « mentoring » avec My Job Glasses ou des écoles partenaires en région.

La Fondation Société Générale soutient notamment des projets d'insertion professionnelle à destination des jeunes.