Societe Generale : Nominations au sein de Société Générale

Société Générale annonce les nominations suivantes à compter du 5 juillet 2021 :

Bertrand Cozzarolo est nommé directeur commercial et marketing, en remplacement de Philippe Amestoy, rattaché à Marie-Christine Ducholet, directrice de la Banque de détail Société Générale en France.

Philippe Amestoy et Georges Wega sont nommés directeurs délégués des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, bassin méditerranéen et outre-mer (AFMO) , aux côtés de Laurent Goutard, directeurde la Business Unit AFMO .

Au titre de leurs nouvelles fonctions, Bertrand Cozzarolo et Georges Wega rejoignent le Comitéde direction du Groupe, dont Philippe Amestoy fait déjà partie.

Mareme Mbaye Ndiaye est nommée directrice de la région Afrique centrale et de l'est. Elle intègre à ce titre le comité exécutif de la Business Unit AFMO.

«Forts de leur solide expérience en matière de banque de détail et de leurs expertises, Bertrand Cozzarolo, Philippe Amestoy, Georges Wega et Mareme Mbaye Ndiaye sont particulièrement qualifiés pour accompagner le développement et la transformation des réseaux de banque de détail en France et en Afrique, et favoriser les synergies au sein du Groupe »a déclaré Philippe Aymerich, Directeur général délégué du Groupe, en charge de la supervision des activités de Banque de détail en France et à l'International.

BIOGRAPHIES

Bertrand Cozzarolo débute sa carrière à l'Inspection des finances au Ministère de l'Économie et des Finances en 2000. Il intègre Société Générale en 2004 en tant que chargé d'études financières. En 2006, il est promu directeur financier de la filiale égyptienne de banque de détail du Groupe. En 2009, il rejoint la Bulgarie et devient directeur général adjoint de Société Générale Expressbank. Il revient en France en 2011 comme chef de cabinet de Frédéric Oudéa. En janvier 2015, il est nommé co-directeur de la stratégie, du digital et de la relation client de BDDF. Il devient en 2018 directeur adjoint clients, distribution, marketing au sein de BDDF, puis directeur des entreprises à compter de janvier 2021, en sus de ses fonctions.

Bertrand Cozzarolo est diplômé de l'IEP de Paris et de l'ENA.

Philippe Amestoy a débuté sa carrière chez Arthur Andersen avant de rejoindre en 1987 l'Inspection de Société Générale. En 1998, il prend la responsabilité de la vice-présidence de la filiale argentine de Société Générale, avant d'être nommé, en 2002, directeur général de l'Union Internationale de Banques, en Tunisie, lors de sa privatisation et de son acquisition par Société Générale. En 2007, il est promu délégué général de la région Grand Sud-Ouest au sein du réseau France de Société Générale. De 2011 à 2015, il est directeur général adjoint de Crédit du Nord, plus particulièrement en charge des activités marketing et commerciales, et devient en 2015 directeur général délégué du groupe Crédit du Nord. En 2017, il est nommé directeur des opérations et de la transformation pour le réseau Société Générale en France, au sein de BDDF, et devient directeur du réseau de la Banque de détail Société Générale en France en juin 2019.

Philippe Amestoy est diplômé de l'IEP de Paris et de l'université de Paris-Dauphine.

Georges Wega a une longue expérience industrielle et bancaire acquise notamment à Postes Canada (Ottawa), General Electric (Bruxelles et Amsterdam), Barclays Bank PLC (Londres), et au sein de United Bank for Africa (UBA) d'abord au Nigéria, puis au Cameroun où il a été pendant 4 ans directeur général de UBA Cameroun. Il a ensuite rejoint Société Générale en 2014 en tant que directeur général adjoint de Société Générale Cameroun, avant d'être nommé directeur général de Société Générale Sénégal en août 2016. Depuis juillet 2018, Georges Wega est directeur régional d'Afrique de l'ouest.

Georges Wega est titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'un master en génie industriel de l'Université du Québec (Canada).

Mareme Mbaye Ndiaye bénéficie d'une expérience de 20 ans dans le domaine de la finance, notamment au sein du groupe Ecobank. Elle y a respectivement occupé les fonctions de gestionnaire de comptes au département de la clientèle institutionnelle, de responsable de la division des entreprises multinationales et régionales et de directrice du département grandes entreprises d'Ecobank Sénégal. Elle a ensuite occupé les fonctions de directrice générale d'Ecobank Gambie, de directrice générale d'Ecobank Rwanda puis de directrice de cabinet du directeur général du Groupe Ecobank. En décembre 2018, elle rejoint le groupe Société Générale en tant que directrice générale de Société Générale Cameroun.

Mareme Mbaye Ndiaye est titulaire d'un Master in Science Management en Economie Financière de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Montréal (Canada).

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com