Societe Generale : RÉSULTATS AU 31 MARS 2021

FORT REBOND DES RÉSULTATS

Revenus en hausse de +21% /T1-20 à 6,2 milliards d'euros (+25%*) avec une bonne performance de l'ensemble des métiers notamment dans les Activités de Marché, les Services Financiers et les activités de Financement et Conseil

Poursuite de la discipline sur les coûts avec des frais de gestion sous-jacents en baisse de -2,2%(1)/T1-20 malgré la hausse de la contribution au Fonds de Résolution Unique et des charges variables en lien avec la hausse des revenus, entraînant un très fort effet de ciseaux positif

Doublement du résultat brut d'exploitation sous-jacent /T1-20 à 2,1 milliards d'euros(1)

Résultat net part du Groupe sous-jacent à 1,3 milliard d'euros(1), résultat net part du Groupe publié à 814 millions d'euros

Rentabilité (ROTE) à 10,1%(1)



CONFIRMATION DE LA QUALITÉ DU BILAN ET DE LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE DU GROUPE

Coût du risque bas à 21 points de base au T1-21, avec un stock de provisions sur encours sains stable à un niveau élevé

Coût du risque 2021 attendu entre 30 et 35 points de base

Niveau de ratio CET 1 à 13,5%(2) à fin mars 2021, environ 450 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire

Allocation efficiente du capital entre les métiers



PRIORITÉS 2021 : ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS ET EXECUTION DES INITIATIVES STRATÉGIQUES EN VUE D'UNE CROISSANCE DURABLE

Objectif d'accompagner nos clients dans la sortie de crise et leur transition énergétique et digitale

Fusion des réseaux en France

Développement des moteurs de croissance (conquête record de Boursorama et acquisition des activités de Banco Sabadell par ALD)

Définition d'une nouvelle feuille de route de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs pour délivrer une croissance durable

Finalisation du programme de recentrage du groupe à la suite de l'annonce de l'entrée en discussion exclusive avec Amundi en vue de la cession des activités de gestion d'actifs de Lyxor



Frédéric Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

«Ce très bon début d'année confirme, en particulier, la pertinence des décisions prises au cours des derniers trimestres et de leur bonne exécution. Il constitue une étape importante pour le groupe et nous permet d'aborder l'année 2021 avec détermination et confiance, en confortant notre capacité à atteindre nos cibles financières. Dans la lignée de 2020, et dans un environnement encore incertain sur le plan sanitaire et économique, nos équipes ont maintenu leur engagement exceptionnel d'accompagnement de nos clients et des économies. Du point de vue commercial et financier, le fort rebond de nos revenus, dans la continuité des deux précédents trimestres, le maintien de notre discipline en matière de coût et la bonne gestion de nos risques permettent un très net redressement de nos résultats et de notre rentabilité. Nous confirmons également la qualité de notre bilan et de notre portefeuille de crédits. Dès lors, la priorité des prochains trimestres est donnée d'une part à l'appui apporté à nos clients dans la sortie progressive de crise, la relance de leur activité et l'ajustement de leurs business modèles aux enjeux digitaux et de RSE, et d'autre part à la bonne exécution de nos initiatives de croissance, d'innovation et d'efficacité opérationnelle fortement créatrices de valeur.»



(1) données sous-jacentes. Cf note méthodologique 5 pour le passage des données comptables aux données sous-jacentes

(2) incluant 25 points de base au titre du phasage IFRS9

Le renvoi* dans ce document correspond à des données à périmètre et taux de change constants

