Societe Generale : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET GAUTIER CAPUÇON RÉVÈLENT L'ITINÉRAIRE DE LA 2ÈME ÉDITION D'UN ÉTÉ EN FRANCE

Créé en 2020 pour faire face au désert culturel provoqué par la crise sanitaire, le festival itinérant Un été en France est une initiative imaginée par Gautier Capuçon pour permettre l'accès à la musique classique au plus grand nombre.

La nouvelle édition, co-produite avec Société Générale se tiendra du 15 juillet au 4 août 2021. 12 villes de France accueilleront 27 jeunes artistes, musiciens et danseurs, et 6 orchestres d'écoliers issus d'Orchestre à l'École, en première partie des concerts de Gautier Capuçon. Ces concerts seront entièrement gratuits pour le public.

Cette nouvelle édition du festival itinérant,Un été en France, est une initiative culturelle unique, imaginée par Gautier Capuçon et Société Générale comme un tremplin pour de jeunes artistes. C'est aussi l'occasion de partager un moment intergénérationnel de musique grâce à l'association Orchestre à l'École : 6 orchestres d'écoliers du CM1 à la 3ème se produiront lors de 6 dates exceptionnelles de la tournée.

Gautier Capuçon, violoncelliste, raconte : « Ce festival itinérant a été pour moi, en 2020, une aventure humaine et musicale extraordinaire à la rencontre d'un public qui n'a pas toujours accès à la musique. Pour cette édition, nous avons découvert lors des auditions des jeunes artistes très talentueux désireux de retrouver enfin la scène et des spectateurs ! Notre troupe va aller à la rencontre de tous les publics dans 6 régions françaises et proposer, lors de concerts gratuits, un répertoire varié composé d'œuvres classiques, d'airs d'opéra, de musiques de film, de chansons françaises… de beaux moments musicaux en perspective alors que nous avons été tenus éloignés de la culture pendant si longtemps. »

« Société Générale soutient depuis plus de 30 ans la pratique et la diffusion de la musique classique auprès de tous les publics, et notamment les plus jeunes, partout en France. Nous avons continué à accompagner la culture pendant toute cette période terrible. Face à la crise sanitaire qui s'éternise, il nous a paru naturel de soutenir cette tournée pour faire revivre la culture, dans les villes et villages de France. Nous souhaitions offrir des perspectives aux jeunes artistes professionnels particulièrement impactés depuis plus d'un an. Nous sommes également très heureux d'accueillir les enfants d'Orchestre à l'École dont nous sommes un grand mécène engagé » explique Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication du groupe Société Générale.

12 villes accueilleront les concerts de la tournée Un été en France : Chateaugiron, Le Conquet, Calais, Estaires, Avioth, Creutzwald, Saint-Priest La Roche, Fareins, La Ciotat, Arles, Caussade, Mazères.

Un jury composé d'artistes reconnus et de Société Générale a sélectionné 27 artistes à l'issue de 3 jours d'auditions : 16 musiciens et 11 danseurs. Les musiciens participeront à 3 jours de Masterclass avec Gautier Capuçon les 26 avril, 12 et 13 juillet. Les danseurs se retrouveront du lundi 26 au 31 juillet pour travailler une chorégraphie créée spécialement pour la représentation d'Arles du 1er Août par Sébastien Bertaud (danseur et chorégraphe). Manola Alba (ancienne danseuse, instructrice Gyrotonic & Gyrokinesis) coanimera également la Masterclass dédiée à la danse.

Lors de 6 concerts, des orchestres issus de l'association Orchestre à l'École dont Société Générale est mécène principal et Gautier Capuçon l'ambassadeur, se produiront également sur scène. L'association permet à 40 000 élèves du primaire et du collège issus de tous les milieux de découvrir la pratique instrumentale et orchestrale sur le temps scolaire. Véritable projet culturel, pédagogique et citoyen, le dispositif Orchestre à l'École permet aux enfants de partager un projet d'épanouissement personnel et collectif, de progresser sur les plans scolaire et comportemental, et de mieux s'intégrer dans la société. Les 6 Orchestres à l'École qui joueront dans le cadre d'Un été en France bénéficieront de 3 jours de préparation financés par les Vacances Culturelles et Apprenantes via le fond du Ministère de la Culture.

Jury pour les auditions musique

Hugues Borsarello , violoniste , violoniste

Gautier Capuçon violoncelliste , violoncelliste

Shani Diluka , pianiste , pianiste

Caroline Guillaumin , Directrice des Ressources Humaines et de la Communication de Société Générale

Emmanuel Hondré, Directeur du Département concerts - Philharmonie de Paris

Et avec la participation exceptionnelle de Natalie Dessay lors des auditions.

Jury pour les auditions danse

Manola Alba , danseuse et instructrice Gyrotonic , danseuse et instructrice Gyrotonic

Sébastien Bertaud , danseur et chorégraphe danseur et chorégraphe

Gautier Capuçon violoncelliste , violoncelliste

Dorothée Gilbert , danseuse étoile danseuse étoile

Hafida Guenfoud Duval, Directrice de la Marque et du Mécénat Culturel de Société Générale

Ulrich Mohrle, Directeur de Mécénat Musical Société Générale

Les 16 lauréats musiciens

Kim Bernard, piano

Emile Carlioz, cor

Lucie Fayolle, trombone

Mélanie Laurent, harpe

Vincent Martinet / Lilian Lefebvre, clarinette & piano

Julie Nguyen, piano

Rachel Sintzel, violon

Lisa Strauss / Théo Ould, violoncelle & accordéon

Sao Soulez Larivière, alto

Arthur Viramoutou, hautbois

Yu Yuan, flute

Trio Zarathoustra (Thomas Briant - violon, Eliott Leridon - cello, Théotime Gillot - piano)

Les 11 lauréats danseurs (uniquement à Arles)

Younès Attoum

Alexia Barré

Léa Fouillé

Aurélien Hoguet

Aurélien Jeandot

Mathis Joubert

Sofia Lacava

Clara Polaniok

Thalys Poncione

Léa Pougheon

Morgane Thomas

Le programme du festival itinérant Un été en France

BRETAGNE

Châteaugiron - 15 juillet 2021 - Rachel Sintzel (violon), Julie Nguyen (piano), Lucie Fayolle (trombone), Gautier Capuçon et Jérôme Ducros

Châteaugiron - 16 juillet 2021 - Concert Orchestre à l'Ecole, Gautier Capuçon et Jérôme Ducros

Le Conquet - 17 juillet 2021 - Rachel Sintzel (violon), Julie Nguyen (piano), Lucie Fayolle (trombone), Gautier Capuçon et Jérôme Ducros

HAUTS-DE-FRANCE

Calais - 19 juillet 2021 - Kim Bernard (piano), Emile Carlioz (cor), Gautier Capuçon et Samuel Parent

Calais - 20 juillet 2021 - Concert Orchestre à l'Ecole, Gautier Capuçon et Samuel Parent

Estaires - 21 juillet 2021 - Kim Bernard (piano), Emile Carlioz (cor), Gautier Capuçon et Samuel Parent

GRAND EST

Creutzwald - 23 juillet 2021 - Vincent Martinet (piano), Lilian Lefebvre (clarinette), Sao Soulez Larivière (alto), Gautier Capuçon et Jérôme Ducros

Creutzwald - 24 juillet 2021 - Concert Orchestre à l'Ecole, Gautier Capuçon et Jérôme Ducros AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Saint-Priest la Roche - 26 juillet 2021 - Trio Zarathoustra (Thomas Briant - violon, Eliott Leridon - cello, Théotime Gillot - piano), Gautier Capuçon et Samuel Parent

Saint-Priest la Roche - 27 juillet 2021 - Concert Orchestre à l'Ecole, Gautier Capuçon et Samuel Parent

Fareins - 28 juillet 2021 - Trio Zarathoustra (Thomas Briant - violon, Eliott Leridon - cello, Théotime Gillot - piano), Gautier Capuçon et Samuel Parent PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

La Ciotat - 29 juillet 2021 - Lisa Strauss (cello), Théo Ould (accordéon), Gautier Capuçon et Samuel Parent

Arles - 1er août 2021 - Concert Orchestre à l'Ecole (1ere partie) - Lisa Strauss (cello), Théo Ould (accordéon), Gautier Capuçon et Jérôme Ducros ainsi que 11 danseurs (2e partie) OCCITANIE

Caussades - 2 août 2021 - Mélanie Laurent (harpe), Yuan Yu (flûte), Arthur Viramoutou (hautbois), Gautier Capuçon et Jérôme Ducros

Mazères - 3 août 2021 - Concert Orchestre à l'Ecole, Gautier Capuçon et Jérôme Ducros

Mazères - 4 août 2021 - Mélanie Laurent (harpe), Yuan Yu (flûte), Arthur Viramoutou (hautbois), Gautier Capuçon et Jérôme Ducros

- 22 juillet 2021 - Vincent Martinet (piano), Lilian Lefebvre (clarinette), Sao Soulez Larivière (alto), Gautier Capuçon et Jérôme Ducros

