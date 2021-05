Societe Generale : SocGen veut améliorer la rentabilité de ses activités de BFI

PARIS, 10 mai (Reuters) - Société générale a présenté lundi une feuille de route visant à améliorer la rentabilité et réduire les coûts de ses activités de banque de financement et d'investissement (BFI) à moyen terme.

La banque de grande clientèle et de solutions investisseurs, hors métiers de gestion d'actifs et banque privée, cible une base de coût comprise entre 5,5 et 5,7 milliards d'euros en 2023, lit-on dans un communiqué.

Sur la base de cette feuille de route, le groupe vise une rentabilité sur capital normatif (RONE) de ses activités de banque de grande clientèle et de solutions investisseurs supérieure à 10% d'ici à 2023, selon le communiqué.

Sous pression afin d'améliorer la rentabilité de la banque, son directeur général, Frédéric Oudéa, a accéléré une réorganisation de ses activités entamée en 2018.

