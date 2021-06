Societe Generale : Société Générale et Kyriba s'associent pour créer une solution de gestion de trésorerie dans

Les clients de Société Générale disposeront d'une solution complète de gestion de trésorerie (pilotage, gestion des paiements et de la fraude) s'appuyant sur la plateforme cloud de Kyriba.

Paris, - 11 juin 2021 - Société Générale (la Banque), l'un des tous premiers groupes européens de service financiers, notamment dans le domaine du transaction banking, et Kyriba, l'un des leaders mondiaux de la trésorerie, des paiements et des solutions de finance dans le cloud, annoncent la signature d'un accord de partenariat stratégique. Il prévoit la création d'une solution de gestion de trésorerie, d'automatisation des paiements et gestion de la fraude, destinée aux clients entreprises de la Banque et à leurs filiales. Intégralement dans le cloud, la solution s'appuiera sur la plateforme mondiale de Kyriba et sera commercialisée par Société Générale.



Dans le but de simplifier la gestion quotidienne de la trésorerie des entreprises, Kyriba et Société Générale mettent en commun leurs expertises pour proposer les fonctionnalités suivantes :

Consultation en temps réel des positions de trésorerie et gestion prévisionnelle des flux de liquidité ;

Automatisation des paiements (création de fichiers de paiements de masse) ;

Gestion des pouvoirs bancaires et mandats ;

Gestion améliorée du risque de fraude ;

Connectivité multi-bancaire et ERP et gestion des processus de validations de paiements.

L'intégration de cette solution dans le cloud permet une implémentation et une mise à jour simplifiées. Elle sera disponible depuis

, portail digital pour la clientèle entreprise de la Banque.

En s'appuyant sur la plateforme cloud de Kyriba, les fonctionnalités proposées seront accessibles avec le même standard d'exigence et de qualité que celles proposées aux plus grandes entreprises mondiales, en termes de data management, de cyber-sécurité, de maîtrise des processus métier et d'avancée technologique.

La commercialisation sera assurée à partir du quatrième trimestre 2021, en commençant par le marché français.

Pour

Alexandre Maymat, Directeur de Global Transaction and Payment Services

chez

Société Générale, «

la gestion de trésorerie est un enjeu clé de la vie d'une entreprise, qu'il nous semble essentiel de faciliter au quotidien en proposant des outils simples, efficaces et sûrs. Cela est d'autant plus vrai dans un environnement de sortie de crise et pour des clients qui par leur taille sont parfois peu équipés en la matière. Car notre modèle en architecture ouverte nous permet de proposer à ces clients les meilleures solutions du marché, il nous a semblé tout naturel de nous associer à Kyriba dont les solutions sont connues pour leur robustesse et leur adaptabilité. Ce partenariat inaugure aussi d'autres collaborations que nous aurons à cœur de mener avec Kyriba pour toujours mieux anticiper et répondre aux besoins de nos clients ».

« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Société Générale. La crise récente a souligné le besoin pour les entreprises, de gérer la liquidité au plus près et de sécuriser leurs paiements

. Nous pensons que cette offre conjointe leur permettra d'améliorer la façon dont elles tirent parti de leur cash et de leurs liquidités et de devenir plus résilientes, plus évolutives et plus compétitives. Les avancées technologiques de la plateforme d'Active Liquidity Management de Kyriba en matière d'intelligence artificielle et de temps-réel les aideront à mieux résister et à profiter de chaque opportunité offerte par le marché. C'est une étape importante dans le développement de Kyriba, qui contribuera à alimenter sa croissance » a déclaré, Edi Poloniato, co-Head Banking Solutions, Kyriba.



Contacts Presse :

Thomas Alexandre, t homas.alexandre@socgen.com , +33142133537