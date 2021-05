Societe Generale : Société Générale et Mastercard s'engagent en faveur de la mixité dans l'Esport auprès de l'association Women in Games France

Mastercard, partenaire « services de paiement » mondial et exclusif de League of Legends® Esport, un des jeux Esports les plus populaires au monde, et Société Générale, sponsor majeur de l'équipe professionnelle League of Legends® de GamersOrigin, un des clubs Esport majeurs en France, s'engagent avec Women in Games Francepour défendre la mixité et l'égalité dans l'Esport.

En 2020, d'après le Baromètre France Esport , près de 30% des personnes qui jouent en parties classées sont des femmes. En revanche, parmi les personnes qui jouent en parties classées et qui participent à des tournois, on ne retrouve plus que 6% de femmes. Ces chiffres montrent clairement que la mixité est moindre en compétition.

Women in Games France, association de professionnel·le·s créée en 2017 œuvre pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France et a pour objectif de doubler le nombre de femmes et personnes non-binaires dans l'industrie en 10 ans. Depuis 2019, l'incubateur I-WIG organise des actions pour mettre en lumière les joueuses talentueuses et les aider à intégrer la scène Esportive.

Elle lance cette année la troisième saison de son incubateur I-WIG avec le soutien de Société Générale et Mastercard afin d'intégrer et de faire évoluer sur la scène Esport deux joueuses de League of Legends®.

Grâce au soutien de Société Générale et de Mastercard, les 2 joueuses vont avoir accès à un dispositif complémentaire qui leur permettra d'évoluer au côté de l'équipe professionnelle de GamersOrigin et de vivre des moments Priceless* auprès des meilleures équipes de League of Legends® :

• Mise à disposition du centre d'entraînement de GamersOrigin

• Coaching individuel par les coachs LFL / Div2 de GamersOrigin

• Media training + Media day

Présentation des 2 talents sélectionnés pour cette 3eme édition :

Velouria aka 'Salty Viki' a 24 ans et elle est originaire des Sables d'Olonne. Viki joue à League of Legends®depuis la saison 4 et occupe le rôle d'ADC. Elle a pour ambition de se surpasser et d'atteindre le palier master pour transmettre l'envie de jouer à haut niveau à d'autres femmes.

Oriane aka 'Noxtra' a 23 ans et elle est originaire de Nancy. Noxtra joue à League of Legends®depuis 8 ans et occupe le rôle d'ADC. Elle souhaite donner le meilleur d'elle-même et tire son inspiration de son joueur professionnel favori, Hans Sama.

En rejoignant l'incubateur de Women in Games France, Viki et Noxtra ont le même objectif cette année : progresser sur le jeu et booster leur parcours sur la scène esportive pour se rapprocher un peu plus de leur rêve de devenir joueuses professionnelles et de représenter des véritables role models pour la communauté du jeu.

« Le rayonnement des saisons 1 et 2 en France et à l'international, les retours positifs et l'expérience accumulée, ainsi que l'engagement des éditeurs nous ont conforté·e·s dans l'idée d'une saison 3 toujours plus ambitieuse. Cette saison de l'incubateur portera haut et fort, et de façon très concrète, le message de la diversité dans l'Esport » souligne Servane Fischer Responsable Esport de Women in Games France.

Sébastien de Cagny, Chargé du Partenariat Esport chez Société Générale précise : « Nous avons à cœur de favoriser la diversité et l'égalité femmes-hommes au sein de notre entreprise et dans la société en général. Dans le cadre de nos actions de soutien au Esport, il nous a paru important d'encourager des initiatives qui contribuent à faire bouger les lignes en faveur de plus de mixité. WIG fait un travail formidable pour permettre aux jeunes talents féminins de se faire repérer et d'accéder aux équipes professionnelles. En nouant ce partenariat, nous souhaitons les aider à aller plus loin dans cet engagement. »

Laurent Mathis, Directeur Marketing et Communication, Mastercard France ajoute : « Nous sommes ravis de nous associer à Société Générale et l'association Women in Games France pour permettre à des joueuses d'évoluer au côté de l'équipe professionnelle de Gamers Origin et de vivre des moments Priceless* auprès des meilleures équipes de League of Legends®. Chez Mastercard, nous soutenons la parité et nous pensons qu'investir dans les pionnières du jeu et soutenir des modèles inspirants est essentiel pour les femmes, pour que chacune puisse libérer son potentiel. »

Société Générale et l'Esport

Société Générale s'est lancée en 2018 dans l'Esport grâce au partenariat du club pro GamersOrigin. Le Groupe partage avec la structure professionnelle d'Esport créée en 2014 les valeurs de performance, de rigueur, d'esprit d'équipe et d'engagement. Depuis, le Groupe sponsorise ou réalise des événements Esport en interne ou en externe tels que la Zlan, La Détection 1 & 2 avec Doigby, OTP ou encore The Tournament un tournoi Fortnite international auprès de tous les collaborateurs du Groupe.

Pour en savoir plus sur le groupe Société Générale, allez sur societegenerale.com

À propos de Mastercard : www.mastercard.com

Mastercard est une société technologique mondiale dans l'industrie des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités priceless inestimables.

Vous pouvez nous suivre sur Twitter :@MastercardFR,@MastercardNewset accéder à notre actualité

À propos de Women in Games France :

Women in Games France est une association loi 1901 créée en 2017 pour la promotion de la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. L'association compte aujourd'hui plus de 2200 membres. Pour toute information, consultez : womeningamesfrance.org.

*Priceless : ce qui n'ont pas de prix

Contacts Presse Mastercard :

Lysiane Ahchiow -Lysiane.Ahchiow@mastercard.com- 01 42 73 81 48

Agence Oxygen - mastercard@oxygen-rp.com- 06 26 61 68 67 ou 06 29 99 66 48

Contact Presse Société Générale :

Laure Bencheikh - laure.bencheikh@socgen.com- 01 57 29 39 38