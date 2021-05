Societe Generale : Stratégie moyen terme du Groupe dans la Banque de Grande Clientèle et de Solutions Investisseurs

Le Groupe présente ce jour la stratégie à moyen terme de sa Banque de Grande Clientèle et de Solutions Investisseurs et confirme le caractère clé de ces activités dans son modèle de banque diversifiée. Société Généralea pour ambition de conforter sa position de banque de financement et d'investissement européenne de référence.

Cette feuille de route fixe trois priorités :

renouer avec une croissance durable et rentable en conservant le client au cœur de la stratégie et en ajustant de façon ciblée et équilibrée l'allocation de capital au profit des métiers de financement, de conseil et de banque de flux

poursuivre la politique de réduction des coûts dans le souci continu d'améliorer le levier opérationnel

maintenir une gestion stricte des risques et réduire la sensibilité des résultats aux chocs de marché

Société Générale entend par ailleurs accroître ses engagements et demeurer un acteur de premier plan en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale, axe stratégique majeur qui sera au cœur de l'action des métiers de la banque de financement et d'investissement comme de l'ensemble du Groupe.

D'un point de vue financier, la Banque de Grande Clientèle et de Solutions Investisseurs vise une rentabilité sur capital normatif (RONE) supérieure à 10% d'ici 2023, soit plus de 12% en excluant la contribution au Fonds de Résolution Unique dont la phase de constitution initiale doit s'achever fin 2023.

Depuis le début d'une année 2020 hors norme, marquée par les impacts de la crise sanitaire, la Banque de Grande Clientèle et de Solutions Investisseurs a su accompagner ses clients et démontrer sa capacité d'adaptation et de rebond comme en attestent les performances du premier trimestre 2021. Ayant réussi à se transformer depuis plus de deux ans (recentrage sur les franchises cœur, plan de réduction des coûts et derisking des Activités de Marché) tout en préservant ses franchises clients, la Banque de Grande Clientèle et de Solutions Investisseurs est résolument engagée à travers ce plan stratégique à assurer une croissance durable et rentable.

Le Groupe peut s'appuyer sur de solides atouts pour mener à bien cette feuille de route. Il a su nouer des relations fortes de long terme auprès d'une large base de clients fidèles, grâce à la valeur ajoutée de ses franchises et la forte expertise de ses métiers reconnue dans le monde entier. Le Groupe figure ainsi parmi les premières banques de financement et d'investissement en matière de revenus générés sur fonds propres alloués.

Fort de ce constat, la Banque de Grande Clientèle et de Solutions Investisseurs entend poursuivre une croissance disciplinée et rentable en tirant avantage de ses zones d'excellence parfaitement adaptées aux besoins croissants anticipés dans la période post crise sanitaire, notamment en matière de financement d'infrastructure, de la transition énergétique, des actifs réels, d'entreprises de croissance et de solutions d'épargne. Cela s'accompagnera d'un rééquilibrage progressif et cohérent du poids des métiers, notamment entre les Activités de Marché et les activités de Financement et Conseil, en allouant du capital de façon ciblée aux initiatives de croissance identifiées selon des axes client, métier et géographie.

Le Groupe vise une croissance des revenus des métiers de Financement et Conseil d'environ 3% par an en moyenne de 2020 à 2023 et une normalisation des revenus des Activités de Marché et Services aux Investisseurs à environ 5 milliards d'euros en 2023, dont environ 4.5 milliards d'euros de revenus annuels des Activités de Marché en moyenne de cycle.

Le Groupe ambitionne de placer la Responsabilité Sociale et Environnementale au cœur de ses métiers avec l'objectif de doubler les revenus associés à ces enjeux d'ici 2025 tant dans les Activités de Marché et Services aux investisseurs que dans ses activités de Financement et Conseil.

L'investissement dans des technologies innovantes et la digitalisation de l'ensemble des métiers et processus constitueront également une priorité forte pour répondre aux attentes de nos clients et maintenir des avantages compétitifs. L'automatisation continue des processus front-to-back et la connectivité accrue avec les systèmes des clients feront partie des priorités d'investissement afin d'offrir à ces derniers le meilleur en matière d'exécution et de veiller à une plus grande efficacité de nos processus.

En parallèle, le Groupe poursuivra son effort continu de maîtrise des coûts pour améliorer le levier opérationnel des activités de la Banque de Grande Clientèle et de Solutions Investisseurs. Cette maîtrise des coûts se fera sans attrition commerciale, avec le souci permanent du maintien d'un effet de ciseaux positif entre l'évolution des revenus et des coûts. Bénéficiant notamment d'ici 2022/2023 du plan de réduction de 450 millions d'euros de la base de coût annoncé au premier semestre 2020, la Banque de Grande Clientèle et de Solutions Investisseurs, hors métiers de Gestion d'Actifs et Banque Privée, cible ainsi une base de coût comprise entre 5,5 et 5,7 milliards d'euros en 2023, soit un coefficient d'exploitation compris entre 70% et 73% (65% et 68% hors contribution au Fonds de Résolution Unique).

Enfin, le Groupe est résolu à maintenir une gestion stricte des risques tant de marché que de crédit avec, en particulier, un appétit pour le risque de marché abaissé, le maintien d'une gestion conservatrice du risque de contrepartie et le souci de maintenir, dans l'ensemble de ses activités, une saine diversification de toutes les catégories de risque.

Sur la base de cette feuille de route, le Groupe vise une rentabilité sur capital normatif (RONE) de ses activités de Banque de Grande Clientèle et de Solutions Investisseurs supérieure à 10% d'ici 2023, soit plus de 12% en excluant la contribution au Fonds de Résolution Unique dont la phase de constitution initiale doit s'achever fin 2023, en ce compris les impacts réglementaires attendus dans le cadre de Bâle 4 et un coût du risque de moyenne de cycle.

