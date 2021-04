Société Générale : nouvelle nomination au Royaume-Uni

Société Générale annonce la nomination de Bertrand Blanchard au poste de Responsable de Global Transaction & Payment Services pour le Royaume-Uni.Bertrand Blanchard conservera en même temps ses fonctions actuelles de Responsable du Métier Titres (Société Générale Securities Services) au Royaume-Uni.



Dans ses nouvelles fonctions, Bertrand Blanchard aura pour mission le pilotage de ce pôle d'activité de ' banque transactionnelle ' : cash management, financement du commerce international (trade finance), correspondance bancaire et affacturage, fait savoir la banque.



Précédemment Managing Director au sein de la filiale de Société Générale à Johannesbourg, et Responsable du Métier Titres pour l'Afrique du Sud, pendant six ans, Bertrand Blanchard a été nommé Responsable du Métier Titres (Société Générale Securities Services) pour le Royaume-Uni en 2014 après avoir rejoint le groupe en 2003.



Bertrand Blanchard est diplômé de la Neoma Business School, à Reims.



