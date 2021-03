Société Générale : signataire de la charte de l'Autre Cercle

Société Générale annonce aujourd'hui la signature de laCharte de L'Autre Cercle, acteur français de référence qui oeuvre pour l'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde professionnel.



En rejoignant L'Autre Cercle, la Banque s'engage à avoir des pratiques non-discriminantes et à garantir les mêmes droits et avantages à l'ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs en termes de parentalité, conjugalité, ou de promotion professionnelle.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.