Société Générale : nomination chez SGCP Hauts-de-France

Société Générale Capital Partenaires (SGCP), équipe d'une trentaine de professionnels au sein du réseau SG en France, annonce la nomination d'Amélie Bonnefoy au poste de directrice de participations pour la région Hauts-de-France.



Amélie Bonnefoy a rejoint le groupe en 2008 en qualité de chargée d'affaires entreprises. Elle a intégré l'équipe de SGCP fin 2013 puis est devenue en 2016, chargée d'investissements sur les régions Hauts-de-France et Haute-Normandie.



Forte de son expérience, et d'une connaissance fine de ce territoire, elle vient renforcer les ambitions de développement et d'accompagnement de Société Générale Capital Partenaires auprès des entrepreneurs sur la région Hauts-de-France.



