Société Générale : nomination d'Emmanuel Turpin

Société Générale annonce la nomination d'Emmanuel Turpin au poste de Responsable de la Recherche Action de Société Générale CIB.



Emmanuel Turpin est rattaché à Yann Garnier, Responsable de la Vente et de la Recherche Activités de Marchés.



' Dans ses nouvelles missions, Emmanuel Turpin visera à renforcer notre positionnement parmi les leaders européens de la recherche action et à garantir le plus haut niveau de qualité parmi nos produits de recherche equity ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.