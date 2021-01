Société Générale : nominations au Comité de direction

Le groupe Société Générale annonce la nomination au sein de son Comité de direction de Delphine Garcin-Meunier, Jean-François Despoux et Stéphane Landon à compter d'aujourd'hui.



Delphine Garcin-Meunier occupe le poste de Directrice de la Stratégie du Groupe depuis novembre 2020.



Jean-François Despoux et Stéphane Landon sont Directeurs délégués des Risques respectivement depuis janvier 2021 et octobre 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.