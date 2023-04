Société Générale : partenariat commercial avec Lemonway

Société Générale annonce avoir signé un partenariat commercial avec Lemonway, établissement de paiement pan-européen agréé par l'ACPR, pour fournir des services de paiement aux grandes entreprises d'Europe de l'Ouest qui lancent leurs marketplaces B2B.



'Le lancement de marketplaces B2B permet d'améliorer l'expérience paiement, soutenir l'internationalisation, créer de la valeur et optimiser les processus de commercialisation et de distribution de la chaine e-commerce', souligne le groupe bancaire.



Lemonway propose pour cela une solution modulaire et clé en main englobant des solutions de paiement et d'autres services stratégiques. La mise en oeuvre technique du partenariat sera effective prochainement dans huit pays européens, dont la France.



