Société Générale (-10,83% à 27,71 euros)



C'est la Bérézina sur les marchés actions ce jeudi, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les valeurs bancaires sont particulièrement pénalisées par le net repli des rendements obligataires (-9 points pour le Bund allemand), et Société Générale encore plus, en raison de son exposition à la Russie via sa filiale Rosbank.